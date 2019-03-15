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吳敦義不解「撩妹語錄！」 小編撩哥「好殘念啊！」

2019-03-15 17:03聯合報 記者王寓中╱即時報導

昨天(3月14日)是白色情人節，國民黨主席吳敦義的粉專小編，原本也想幫他設計時下最流行的「撩妹問答」，結果吳敦義卻完全狀況外，鴨子聽雷，不但答非所問，裝傻，最後乾脆裝不懂，裝沒聽見，最後留下一句「謝謝」，讓小編當場也只能苦笑「殘念啊！」。

不僅如此，吳敦義昨天傍晚接受廣播節目專訪，主持人特別應景問吳今天是什麼節日，吳竟回答：「好像說是...銀色情人節？」

小編群昨天趁吳敦義上節目接受專訪廣告時間空檔插話問吳，0214是什麼日子？吳啊了聲回說，挖不知；小編再問0314是什麼日子？只見吳呵呵呵答不上，最後辯說，什麼銀色、白色，對他來講，他只要幸福的婚姻，每天都是情人節。

廣播節目主持人蔡詩萍在節目中也問吳敦義，平日是否有向妻子蔡令怡「出門前在她額頭親一下，或你在她額頭親一下？」吳敦義卻突然回應：「這不用她要求」，蔡詩萍一楞問：「你說會，是不是？」吳敦義連忙回：「是！是！」

下了節目，吳要離開時，小編又堵上去，突然向吳說：「有三個人喜歡你」，只見吳回說：「喔，這樣子！」小編追問吳知不知道是那三個？吳接著就當沒聽到，一直走到電梯，只回說「謝謝」就閃人，小編見吳電梯關了門，撩哥失敗，只能自嘲「殘念啊！」

當天晚上，吳敦義粉專特別上傳在家中親吻妻子的照片，並加註「詩萍兄，我答應你給老婆親吻跟擁抱，沒有忘記」，並祝福大家白色情人節快樂。

吳敦義粉專小編今天在影片上傳，還說，白色情人節已經過了，但編群還是很想抒發心情，看著大家都在撩老闆，編群以為自己也可以。殊不知，義哥眼裡只有......

吳敦義的粉專小編幫他設計撩妹問答，沒想到吳竟鴨子聽雷，雞同鴨講。圖：取自吳敦義臉...
吳敦義的粉專小編幫他設計撩妹問答，沒想到吳竟鴨子聽雷，雞同鴨講。圖：取自吳敦義臉書。
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吳敦義情人節
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