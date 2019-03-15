【重磅快評】陳吉仲比柯P大膽 蔡政府亂投醫還吃錯藥
農委會主委陳吉仲的官位得自蔡英文，所有心思都放在如何輔選蔡英文，民眾不忘，日前看到高雄市長韓國瑜頻頻成功出擊推銷台灣農產品，農委會就說要組國家隊對拓展海外市場卻惹來負評，如今看到韓流效應強大，陳吉仲又嚷著要招募網軍，堪稱擁蔡急先鋒。
民進黨政府原本擅長打選戰，但近年來柯文哲、韓國瑜逆勢颳起旋風，兩路網軍一路勢如破竹，民進黨早已垂涎網路助攻戰力，陳吉仲腦筋動得快，打柯找不到著力點，打韓就成了他的首選，竟以「加強農業訊息因應」為名，編列1450萬元預算招募小編，被藍委質疑是用納稅人的錢買網軍來為政府擦脂抹粉，陳吉仲作風大膽，連柯文哲也要瞠乎其後。
柯文哲靠網軍崛起，是國內政治人物成功操作網軍的鼻祖，柯粉網軍和柯市府連繫頻密，悠遊卡公司前董事長戴季全傳言就是柯文哲的網軍頭子，柯市府發言人「小牛」柯昱安專責為他打理網軍，即使有強大網軍作後盾，柯文哲也不敢動輒發動網軍攻勢，像陳吉仲這樣公然編列預算招募小編，柯文哲即使敢想也不敢做。
以這次訪美為例，台灣同鄉會發表聲明拒絕接待柯文哲，還列出柯的「九大罪狀」，柯很感冒嗆對方「阿達媽控固力」，還說他對於長期以來被抹紅實在非常火大，但他也只能「你一條條誤導，我就一條條回答」，不知是否巧合， 柯文哲這番話正好糗了陳吉仲一頓。
陳吉仲創風氣之先，把官方的發言系統擺一邊，要在政府機關內花錢置網軍，未知能否在網路帶風向，但可以確信必在蔡政府內部帶起風向，內政、外交、國防、教育、交通、文化、財政、經濟等部會日後恐怕都要紛起效尤，大家都來花錢買小編，全部衝進網路世界帶風向，成了名副其實的網軍治國、網軍政府。
只是，網路世界帶風向只是一時效果，沒有網民自發性的參與和熱情，勢必難以為繼，民進黨政府想用網軍打選戰，也許可以製造聲量，但改變不了民眾的觀感，前一陣子蔡總統辣嗆習近平，網路聲量驟升，但民調並無起色，如今陳吉仲要編預算設網軍，並成為常態運作，無奈民進黨施政總是悖離人心，病急亂投醫還吃錯藥，只怕救不了蔡政府的重病。
行政院長蘇貞昌上午在立法院回應立委質疑農委會拿人民納稅錢養網軍，蘇貞昌說這不是網軍，是找網路小編來提供正確訊息，反擊欺騙農民的假消息，看來是蔡政府是鐵了心，農委會這筆錢是花定了，民眾倒可以拭目以待，看看陳吉仲接下來要如何示範網軍治國了。
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