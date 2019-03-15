【重磅快評】陳吉仲比柯P大膽 蔡政府亂投醫還吃錯藥

2019-03-15 16:50 聯合報 主筆室



農委會主委陳吉仲的官位得自蔡英文，所有心思都放在如何輔選蔡英文，民眾不忘，日前看到高雄市長韓國瑜頻頻成功出擊推銷台灣農產品，農委會就說要組國家隊對拓展海外市場卻惹來負評，如今看到韓流效應強大，陳吉仲又嚷著要招募網軍，堪稱擁蔡急先鋒。

民進黨政府原本擅長打選戰，但近年來柯文哲、韓國瑜逆勢颳起旋風，兩路網軍一路勢如破竹，民進黨早已垂涎網路助攻戰力，陳吉仲腦筋動得快，打柯找不到著力點，打韓就成了他的首選，竟以「加強農業訊息因應」為名，編列1450萬元預算招募小編，被藍委質疑是用納稅人的錢買網軍來為政府擦脂抹粉，陳吉仲作風大膽，連柯文哲也要瞠乎其後。

柯文哲靠網軍崛起，是國內政治人物成功操作網軍的鼻祖，柯粉網軍和柯市府連繫頻密，悠遊卡公司前董事長戴季全傳言就是柯文哲的網軍頭子，柯市府發言人「小牛」柯昱安專責為他打理網軍，即使有強大網軍作後盾，柯文哲也不敢動輒發動網軍攻勢，像陳吉仲這樣公然編列預算招募小編，柯文哲即使敢想也不敢做。

以這次訪美為例，台灣同鄉會發表聲明拒絕接待柯文哲，還列出柯的「九大罪狀」，柯很感冒嗆對方「阿達媽控固力」，還說他對於長期以來被抹紅實在非常火大，但他也只能「你一條條誤導，我就一條條回答」，不知是否巧合， 柯文哲這番話正好糗了陳吉仲一頓。

陳吉仲創風氣之先，把官方的發言系統擺一邊，要在政府機關內花錢置網軍，未知能否在網路帶風向，但可以確信必在蔡政府內部帶起風向，內政、外交、國防、教育、交通、文化、財政、經濟等部會日後恐怕都要紛起效尤，大家都來花錢買小編，全部衝進網路世界帶風向，成了名副其實的網軍治國、網軍政府。

只是，網路世界帶風向只是一時效果，沒有網民自發性的參與和熱情，勢必難以為繼，民進黨政府想用網軍打選戰，也許可以製造聲量，但改變不了民眾的觀感，前一陣子蔡總統辣嗆習近平，網路聲量驟升，但民調並無起色，如今陳吉仲要編預算設網軍，並成為常態運作，無奈民進黨施政總是悖離人心，病急亂投醫還吃錯藥，只怕救不了蔡政府的重病。