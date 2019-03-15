柯文哲訪美去「面試」？王世堅：他早就被死當

2019-03-15 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲明天將訪美，外界解讀柯要選總統，去美國「面試」；「柯黑」議員王世堅下午指出，美國已經面試完，已不必面試柯，光看他去的幾個地方就很清楚，真正「面試」的幾個重要核心單位，都沒有要跟柯文哲見面，面試早就結束。王世堅還說，柯文哲訪美，是必須擺個陣仗，說自己有這個行情。

媒體問王，柯是去補考嗎？王世堅說，以美國的民族性，對人的看法，認為誠實最重要，也是檢視政治人物的基石，但柯犯大忌，無誠信可言，面試早就結束，也沒有所謂的補考，因為是死當。

另外，台北市長柯文哲日前在臉書上傳一張出訪以色列，身穿西裝在國際機場席地而坐替手機充電照片，想展現親民作風，卻引熱議。王世堅昨特別準備一個行動電源送給柯文哲。而市府昨天派人來取回，但柯文哲今天上午卻對外說拒收王世堅送的行動電源，還說他有不接受禮物的自由。北市府副發言人柯昱安證實，昨天有派人去取行動電源，但今天知道市長不願意收，所以會派人送還給議員。

王知道柯文哲願意收，但他說，敬告柯文哲不要去美國丟人現眼，因為他是台北市長，否則沒人要管他，但美國是世界警察，防備恐怖分子，機場安檢全世界最嚴格，所以柯不要去美國機場胡亂席地而坐，行李亂擺，插頭亂插，柯文哲那一套「捕獲野生柯Ｐ」，在美國會變成捕獲恐怖分子。

王世堅說，因為插頭亂插是竊電，而行李離一段距離，是犯了國際機場安檢的大忌，美國為反恐，行李不在人身邊，人會被馬上被帶走 。

至於柯文哲酸王世堅送禮物是為了打自己知名度，王世堅笑說，他這20 年「打馬屠龍」，在政治上有一些知名度時，柯文哲在哪？柯是市長，監督他是職責。至於柯說台灣同鄉會和民進黨貼他標籤，但柯駡藍綠都是垃圾，不也是貼標籤嗎？還批「腦袋裝水泥」。