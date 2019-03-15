韓國瑜韓冰父女合體 李乾龍：選前之夜為鄭世維站台

2019-03-15 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



國民黨新北市三重區立委候選人鄭世維（左）上午找來國民黨中央委員連勝文（右）、立委李彥秀陪同車隊掃街。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，今晚高雄市長國瑜和女兒韓冰確定為立委候選人鄭世維站台。不過因擔心大咖太多造成推擠，將取消原本的大進場，改為直接抵達舞台亮相，集體站台輔選訂於晚間9點。

國民黨三重立委補選候選人鄭世維今晚辦選前之夜，地點選在三重區三陽路，原本規畫由高雄市長韓國瑜妻子李佳芬壓軸站台，不過國民黨新北市黨部主委李乾龍積極奔走協調，稍早確認將改由韓國瑜、韓冰父女在晚會壓軸現身，勢必將再引發韓粉擠爆現場。

李乾龍表示，原本韓國瑜今天要留在台南，但連繫討論後，韓國瑜認為還是應該再北上一趟，而韓冰13日原本要陪同鄭世維掃街三和夜市，但因人潮太多只能草草結束，鄭世維團隊也覺得對韓冰很不好意思，今晚也請她跟韓國瑜同時現身。

李乾龍也澄清，外傳造勢晚會跟攤商收錢並非事實，造勢晚會確定之後，許多攤商都爭相希望來設攤。甚至有西門町的攤位都想來，為避免現場混亂，黨部規畫攤販區域，但僅提供場地，由攤商自行組織自治團隊，搭帳棚、設置發電機等，攤商來設攤所收的費用，只是分攤帳棚、發電機的硬體設備，絕非競選團對跟攤商收錢。