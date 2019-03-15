親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
農委會養網軍？
立委補選第二波
黃光芹遭嗆事件
六都市長拚市政
砂石漲衝擊建設
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

國民年金遇上這檔事...恐怕領不到

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

民代酒駕不得再選 蘇貞昌不支持

2019-03-15 14:08聯合晚報 記者張文馨／台北報導

國民黨立委沈智慧上午在立法院院會質詢行政院院長蘇貞昌，是否支持公務員酒駕不得升遷、民代酒駕不得再選。蘇貞昌說，公務員或公眾人物應該要做社會榜樣，他不支持這樣的主張，若說一個人一次酒駕，一輩子都不能升遷參與選舉服務公職，就是一次犯罪，終身處罰，應考慮罪與罰的妥當性。

至於隨機殺人或虐童致死，沈智慧要求重判死刑，蘇貞昌表示，他贊成人神共憤的案件應該要重判、速判，隨機殺人與虐童都非常可惡，法律都有可以適用，都請法官重判。

酒駕蘇貞昌公務員
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

蔡總統周日到台中 維安交管議會掀熱議

2019-03-15 12:29

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:09

柯文哲訪美去「面試」？王世堅：他早就被死當

2019-03-15 15:51

大觀社區可緩拆3個月 退輔會：供住民適當搬遷時間

2019-03-15 15:23

影／首度被女兒質詢 蘇揆笑咪咪：我是地表最幸運的老爸

2019-03-15 14:55

王世堅昨稱韓冰是國民黨仙女 今稱她是現代版花木蘭

2019-03-15 14:52

立委蘇巧慧質詢 蘇揆：我是地表最幸運老爸

2019-03-15 14:08

凌友詩任大陸政協委員 內政部開罰50萬元

2019-03-15 14:06

美國務院官員：陸排除台參與國際組織 傷害兩岸關係

2019-03-15 14:05

美參議員：中方要求不承認中華民國 瓜國抗拒

2019-03-15 14:04

接見瓜國國防部長 總統盼建立更緊密夥伴關係

2019-03-15 13:54

【重磅快評】黃光芹不必太光火 韓粉心中有他們的大義

2019-03-15 13:00

反同婚專法逕付二讀 挺同寒心反同期待

2019-03-15 12:58

被女兒蘇巧慧質詢 蘇貞昌：我是地表最幸運老爸

2019-03-15 12:29

公務員酒駕不得升遷？ 蘇貞昌：不贊成

2019-03-15 12:16

酒駕零容忍 藍委提案酒駕前科者不得參選

2019-03-15 12:00

影／小學生赴總統府陳抗 被憲兵制止嚇哭

2019-03-15 11:51

藍議員貪汙獲緩刑檢不上訴 蘇貞昌：這我聽不下去

2019-03-15 11:28

藍北市松信區立委初選遭疑不公 基層提案要求延後

2019-03-15 11:27

凌友詩違法任政協委員 內政部開罰最高額50萬

2019-03-15 11:20

響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18

新聞台聚焦韓國瑜 作家：NCC不罰讓記者只能揣摩上意

2019-03-15 10:51

與政院版別苗頭 賴士葆版同婚專法也逕付二讀

2019-03-15 10:42

吳釗燮對外媒再提台日安保對話 盼合作制度化

2019-03-15 10:08

聚眾鬥毆5000有找 徐永明提修法提高罰鍰

2019-03-15 09:53

見光死？ 陳金德掌台肥 蘇貞昌：沒這事

2019-03-15 09:39

林右昌國會山莊會晤美3聯邦眾議員 盼續為台灣發聲

2019-03-15 09:00

英國脫歐殷鑑 蘇宏達：明年拒絕藉公投鼓吹民粹政客

2019-03-15 01:02

「民進黨執政累積汽油桶…」林右昌：韓國瑜是點火人

2019-03-15 00:28

屏東立委初選／藍綠選情激烈 蔣月惠老神在在

2019-03-14 23:53

軍公教釋憲案進度緩慢 王金平：終究要靠政治解決

2019-03-14 22:57

「嚴打聚眾鬥毆」為對付集遊者？ 蘇貞昌：大大錯誤

2019-03-14 22:34

蔡總統訪太平洋友邦 知情人士：明確台灣印太區域角色

2019-03-14 21:04

凌友詩稱陸是唯一合法政府 陸委會：她持中華民國護照

2019-03-14 20:58

諷蔡英文、朱立倫平步青雲 蔡正元：韓流是國民黨機遇

2019-03-14 20:34

兒少修法有譜 衛福部：加強防制兒虐

2019-03-14 20:09

陳金德傳接台肥董座 藍委怒：蔡政府把官位當什麼了？

2019-03-14 19:49

新名詞取代九二共識? 吳敦義：不能輕率抹掉九二共識

2019-03-14 19:15

影／修法遏街頭暴力 3人以上聚眾鬥毆最高罰10萬

2019-03-14 19:06
看更多

熱門文章

韓冰陪掃街展現「3貼心舉動」 他讚：家教太好

2019-03-14 16:47

吳敦義：若韓國瑜當選總統 不會對不起高雄

2019-03-15 00:56

凌友詩稱陸是唯一合法政府 陸委會：她持中華民國護照

2019-03-14 20:58

韓粉有臥底？ 孫大千：揪出冒充的「第五縱隊」

2019-03-15 11:44

魔鬼阿諾不來了！高市府潘恒旭證實不會到高雄

2019-03-14 18:03

韓國瑜政治行情遠超小英？行家從「餐券價格」看門道

2019-03-15 10:00

韓國瑜來了！「鮪瑜秀」農漁產嘉年華會大批攤商進場

2019-03-15 11:29

韓冰「打擾」夜市？陳其邁：政治、經濟都0分

2019-03-14 20:35

響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18

【即時短評】強化韓國瑜參選正當性 他是kingmaker？

2019-03-14 23:29

【重磅快評】蔡政府堆疊汽油桶 卻叫韓粉別戛番仔火？

2019-03-14 18:35

陸軍特戰兵濱海城鎮逞威 400公里行軍熟悉戰場

2019-03-15 02:05

獨／金門選情膠著！ 藍派最美助選員李明璇登島助洪麗萍

2019-03-14 18:36

觀察站／強化韓國瑜出征正當性？ 吳敦義語露玄機

2019-03-15 00:41

軍公教釋憲案進度緩慢 王金平：終究要靠政治解決

2019-03-14 22:57

【重磅快評】黃光芹不必太光火 韓粉心中有他們的大義

2019-03-15 13:00

議員隨同韓國瑜訪陸只告知藍 高市議會民進黨團抗議

2019-03-14 20:36

黃光芹辭電台工作 韓國瑜：等警方處理後再做決定較好

2019-03-14 16:50

台灣同鄉會列9大罪狀拒接待 柯文哲嗆：腦袋控固力

2019-03-15 09:31

【即時短評】史上最激立委補選 綠爭一口氣 藍拚誰稱王

2019-03-15 12:32

最後衝刺！ 謝龍介車隊掃街拜票 下午合體韓國瑜

2019-03-15 10:10

公務員酒駕不得升遷？ 蘇貞昌：不贊成

2019-03-15 12:16

蔡總統訪太平洋友邦 知情人士：明確台灣印太區域角色

2019-03-14 21:04

王金平這樣回「韓王配」學者：不愧天下第一喬手

2019-03-15 14:43

韓粉、柯粉有多瘋？扁迷馬迷蔡飯團的事蹟 絕不輸他們

2019-03-15 08:00

實在很敢！ 藍委：農委會養網軍 1年預算1450萬

2019-03-15 00:18

民進黨拚立委補選 王浩宇：利用對韓國瑜的反感才能贏

2019-03-15 13:39

建議孫大千選艱困區 韓國瑜：他是戰將

2019-03-14 18:11

選前之夜 藍綠「總統級」大拚場

2019-03-15 00:55

見光死？ 陳金德掌台肥 蘇貞昌：沒這事

2019-03-15 09:39

農委會遭指年花千萬養網軍 蘇揆：這是網路小編

2019-03-15 09:33

參選總統？吳敦義、韓國瑜都「天人交戰！」

2019-03-14 19:00

新聞眼／農委會頻打假 農民怎還怨不停

2019-03-15 00:31

回擊「買網軍」陳吉仲親上火線澄清：迎戰不實報導

2019-03-14 18:41

背水一戰 陳滄江直播宣布：落選就退出政壇

2019-03-14 22:38

余天質疑對手晚會向攤商收費 鄭世維：連清潔費都不收

2019-03-15 11:05

「嚴打聚眾鬥毆」為對付集遊者？ 蘇貞昌：大大錯誤

2019-03-14 22:34

細數「代父出征」政二代 誰像韓冰街引暴動

2019-03-15 00:20

諷蔡英文、朱立倫平步青雲 蔡正元：韓流是國民黨機遇

2019-03-14 20:34

台電提3合作 盧秀燕堅持中火4號機組除役

2019-03-14 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top