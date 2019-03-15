民代酒駕不得再選 蘇貞昌不支持

2019-03-15 14:08 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張文馨 ／台北報導



國民黨立委沈智慧上午在立法院院會質詢行政院院長蘇貞昌，是否支持公務員酒駕不得升遷、民代酒駕不得再選。蘇貞昌說，公務員或公眾人物應該要做社會榜樣，他不支持這樣的主張，若說一個人一次酒駕，一輩子都不能升遷參與選舉服務公職，就是一次犯罪，終身處罰，應考慮罪與罰的妥當性。

至於隨機殺人或虐童致死，沈智慧要求重判死刑，蘇貞昌表示，他贊成人神共憤的案件應該要重判、速判，隨機殺人與虐童都非常可惡，法律都有可以適用，都請法官重判。