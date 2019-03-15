【重磅快評】黃光芹不必太光火 韓粉心中有他們的大義

2019-03-15 13:00 聯合報 主筆室



粉之所以為粉，當然就是獨沽一味的赤忱；這樣的赤忱，其有背景、有其脈絡，甚至亦有其酸苦。

黃光芹一段對韓國瑜簡單的訪談，觸怒了韓粉，弄到竟然辭去其熱愛的新聞工作，令人不捨。不過，黃光芹低估了粉的力量，低估了有一群人對於明年「政治起義」的殷望，是這起新聞人與粉絲對抗事件的重要背景。

它是兩種理性的對撞，黃光芹執著的是政治承諾的理性，亦即，韓國瑜不能拋棄對於高雄市民四年任期的承諾，為了更高的大位而一走了之；韓粉標舉的卻是一種歷史大義，一樁以終結民進黨「專政」為目標的壯舉，這個大義，勝於不能辜負高雄選民的小義。

這兩種理性，沒有調和與緩解的可能，它勢必要對撞，在這段訪談之前，它已經在潛伏與蘊釀，火星慢慢地冒出來，但畢竟沒有太多人在意，終於，它在黃光芹的這一次咄咄的質問之下，迸裂開來。

黃光芹的那個執著絕不是無的放矢，韓國瑜僅僅當了不到一百天的市長，就算拖到了七、八月，要由黨的全代會通過提名人選之前，也只是半年多一些的任期，如果對剩餘任期竟可毫無繾念地棄之不顧，這在民主政治裡無論如何都是一個難以容忍、或難以輕易略過的道德缺損。

不過，在華人的文化裡，小義確然可以被大義所遮蔽，或者可以因為大義而被原諒；譬如，「忠孝不能兩全」時，就當盡忠而捨孝，「孝」原亦是作為人子當盡之義，是不能逃避的責任，但當國家已猶蜩螗時刻，人子就當以報國為重，慷慨赴義。

韓粉無疑就是以此思考韓國瑜的去向與前路，他們以為黃光芹竟以一番詢問的技巧，讓韓國瑜進入一個封閉性的僵局，說了兩句彷彿放棄明年大選的言語，就堵住了韓國瑜去報效他們心中的那個大義的可能，當然無法接受，於焉展開了激越甚至是過當的詈責與辱罵！

而作為黨主席，吳敦義昨天接受廣播訪談，就在試圖調和這兩個義理的衝突，他拿了數學裡的「集合」概念，套用在政治上，從而為黃光芹所在意的那個邏輯解套；亦即，選上總統後，總統所轄既是整個國家，韓國瑜依然能夠照拂高雄，並無虧欠。