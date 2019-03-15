號召韓粉促韓國瑜選總統 陳清茂：韓國瑜心中沒圍牆

2019-03-15 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



去年高雄市長選舉時力挺國民黨韓國瑜的無黨籍陳清茂，今天和自稱「北漂媽媽」的高雄婦女潘金英到國民黨高雄市黨部詢問有關總統大選國民黨內初選何時領表，因為他們號召「韓粉」，要在初選領表期間到國民黨中央黨部前當場集資200萬元，要替高雄市長韓國瑜領表，促韓國瑜參選2020總統大選。

陳、潘說，以其對韓國瑜的了解，韓本人心中沒有圍牆，這韓也講過這話；因此，只要人民有需要，韓國瑜再苦再累，也會為人民站出來。

「我們要發揮人民的力量為韓國瑜領表，敦促他參選總統。」陳清茂說，國民黨內總統選舉初選最近紛紛擾擾，尤其別的政黨人士一直消遣韓國瑜，所以他和很多挺韓國瑜的人串連、商議之後，決定由他和潘金英號召人民為韓領表，這是人民的敦促，不是政黨徵召。

潘金英表示，韓國瑜當選高雄市長以來全力為高雄拚經濟，可能有人認為韓應該把市長任期做滿，但以韓國瑜一直與人民站在一起的個性，如果韓當總統，全國人民一定受益很多，對高雄市民一定會有更多的貢獻。

潘金英鄭重向高雄市民呼籲：「放手吧！偉大的高雄市民，放手吧！敞開心胸讓韓市長去參選總統吧！」

陳清茂示，昨（14）日才發出要為韓國瑜領表的消息，一開始打算號召1000人，但不到一天的時間就超過2000人回應，還有遊覽車業者在遊覽車上對旅客播放有關這次行動的訊息，車上遊客多要響應，到國民黨初選領表還有一段時間，相信會有更多人響應；參加國民黨總統初選要繳200萬元保證金，如果2000人站出來，一個人出資1000元，要是上萬人參與，每個人只要出資100元，希望挺韓國瑜參選總統的人不要只在臉書、網路支持，要採取行動具體支持。