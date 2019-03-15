親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
農委會養網軍？
立委補選第二波
黃光芹遭嗆事件
六都市長拚市政
砂石漲衝擊建設
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

黑猩猩露西，人類文明中令人謙卑的身影

美與政治的化身：中國兩會「美女服務員」如何養成？

號召韓粉促韓國瑜選總統 陳清茂：韓國瑜心中沒圍牆

2019-03-15 12:48聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

去年高雄市長選舉時力挺國民黨韓國瑜的無黨籍陳清茂，今天和自稱「北漂媽媽」的高雄婦女潘金英到國民黨高雄市黨部詢問有關總統大選國民黨內初選何時領表，因為他們號召「韓粉」，要在初選領表期間到國民黨中央黨部前當場集資200萬元，要替高雄市長韓國瑜領表，促韓國瑜參選2020總統大選。

陳、潘說，以其對韓國瑜的了解，韓本人心中沒有圍牆，這韓也講過這話；因此，只要人民有需要，韓國瑜再苦再累，也會為人民站出來。

「我們要發揮人民的力量為韓國瑜領表，敦促他參選總統。」陳清茂說，國民黨內總統選舉初選最近紛紛擾擾，尤其別的政黨人士一直消遣韓國瑜，所以他和很多挺韓國瑜的人串連、商議之後，決定由他和潘金英號召人民為韓領表，這是人民的敦促，不是政黨徵召。

潘金英表示，韓國瑜當選高雄市長以來全力為高雄拚經濟，可能有人認為韓應該把市長任期做滿，但以韓國瑜一直與人民站在一起的個性，如果韓當總統，全國人民一定受益很多，對高雄市民一定會有更多的貢獻。

潘金英鄭重向高雄市民呼籲：「放手吧！偉大的高雄市民，放手吧！敞開心胸讓韓市長去參選總統吧！」

陳清茂示，昨（14）日才發出要為韓國瑜領表的消息，一開始打算號召1000人，但不到一天的時間就超過2000人回應，還有遊覽車業者在遊覽車上對旅客播放有關這次行動的訊息，車上遊客多要響應，到國民黨初選領表還有一段時間，相信會有更多人響應；參加國民黨總統初選要繳200萬元保證金，如果2000人站出來，一個人出資1000元，要是上萬人參與，每個人只要出資100元，希望挺韓國瑜參選總統的人不要只在臉書、網路支持，要採取行動具體支持。

陳、潘說，他們不會接受任何捐款，這也不是募款，國民黨中央黨部公告領表期間，他會告知大家擇一天、可能是預表第一天，到中央黨部前，現場集資、當場登記出資人、全程錄影；國內能讓數千、或可能上萬民眾出小額款集資領表、促參選總統的，應該只有韓國瑜了。

力挺高雄市長韓國瑜參選總統的陳清茂（右）、潘金英號召韓粉集資為韓國瑜領國民黨總統...
力挺高雄市長韓國瑜參選總統的陳清茂（右）、潘金英號召韓粉集資為韓國瑜領國民黨總統初選登記表，促韓參選總統，兩人今天到國民黨高雄市黨部詢問國民黨總統選舉初選時程。記者楊濡嘉／攝影
分享

韓國瑜
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

被捲入藍營戰爭？ 柯P：國民黨已亂成一團

2019-03-15 12:06

王金平出席宗教會議 有信心獲得大部分支持

2019-03-15 11:27

影／陳其邁：國民黨內部競爭激烈 牌局還是相公

2019-03-15 11:15

促韓國瑜選總統 陳淸茂號召2千人集資為韓領表

2019-03-15 10:30

藍總統黨內初選競爭者眾 陳其邁：牌局還是相公

2019-03-15 10:24

韓國瑜政治行情遠超小英？行家從「餐券價格」看門道

2019-03-15 10:00

吳敦義：若韓國瑜當選總統 不會對不起高雄

2019-03-15 00:56

觀察站／強化韓國瑜出征正當性？ 吳敦義語露玄機

2019-03-15 00:41

挺王金平選總統？郁慕明：國民黨家務事

2019-03-15 00:31

訪美被問選總統？柯文哲：回答直接 怕他們受不了

2019-03-15 00:24

【即時短評】強化韓國瑜參選正當性 他是kingmaker？

2019-03-14 23:29

王金平下周三金門成立後援會

2019-03-14 22:40

參選總統？吳敦義、韓國瑜都「天人交戰！」

2019-03-14 19:00

影╱情人節推「撩撩長輩圖」 阿倫被撩到不要不要的

2019-03-14 18:00

影／「韓王配」？王金平怒了：不當副手 選總統到底

2019-03-14 15:18

沒有韓王配 王金平：不會當副手 參選2020總統到底

2019-03-14 14:24

「民進黨執政累積太多汽油桶」林右昌：韓國瑜是最後點火的人

2019-03-14 14:22

韓國瑜每天跟她談錢 李佳芬：覺得自己快變成金光黨了

2019-03-14 14:17

影／到底選不選？柯P：很想拜訪炒話題的媒體老闆

2019-03-14 14:12

沈富雄指國民黨初選三條路 籲韓粉冷靜莫壞大局

2019-03-14 12:21

韓國瑜不選就能吸到藍選票？柯文哲：每人有每人講法

2019-03-14 12:17

訪美被問選總統？柯P：我怕回答太直接 他們受不了

2019-03-14 12:03

總統大選會推最強候選人 吳敦義：徵召不能說太滿

2019-03-14 11:57

張善政：蘇貞昌可能是蔡英文的末代院長

2019-03-14 11:15

未表態支持王金平 郁慕明：黨內團結月亮也會變太陽

2019-03-14 10:35

影／拒做副手 王金平參選2020總統到底

2019-03-14 10:31

與王金平合作助提名？馬英九：很好的假設性問題

2019-03-14 10:18

郁慕明訪王金平：兩黨一家人 兩岸一家人

2019-03-14 10:05

韓王配？王金平：不會當副手 參選2020總統到底

2019-03-14 09:37

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:35

韓國瑜也玩套路？收禮小心機 「禿子」海放柯文哲...

2019-03-14 09:00

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 10:05

選總統 吳敦義保留萬分之一可能性給韓國瑜

2019-03-07 10:00
看更多

熱門文章

韓國瑜每天跟她談錢 李佳芬：覺得自己快變成金光黨了

2019-03-14 14:17

韓冰陪掃街展現「3貼心舉動」 他讚：家教太好

2019-03-14 16:47

吳敦義：若韓國瑜當選總統 不會對不起高雄

2019-03-15 00:56

凌友詩稱陸是唯一合法政府 陸委會：她持中華民國護照

2019-03-14 20:58

魔鬼阿諾不來了！高市府潘恒旭證實不會到高雄

2019-03-14 18:03

人潮塞爆夜市…韓冰輔選一度臉僵 網友：好心疼

2019-03-14 14:12

被解雇的華映員工有頭路了 蘇貞昌感謝回流台商伸援

2019-03-14 13:48

韓國瑜政治行情遠超小英？行家從「餐券價格」看門道

2019-03-15 10:00

傳陳金德內定台肥董座 徐永明：他是萬能工具人嗎？

2019-03-14 15:36

韓冰「打擾」夜市？陳其邁：政治、經濟都0分

2019-03-14 20:35

影／「韓王配」？王金平怒了：不當副手 選總統到底

2019-03-14 15:18

【即時短評】強化韓國瑜參選正當性 他是kingmaker？

2019-03-14 23:29

獨／金門選情膠著！ 藍派最美助選員李明璇登島助洪麗萍

2019-03-14 18:36

【重磅快評】蔡政府堆疊汽油桶 卻叫韓粉別戛番仔火？

2019-03-14 18:35

陸軍特戰兵濱海城鎮逞威 400公里行軍熟悉戰場

2019-03-15 02:05

觀察站／強化韓國瑜出征正當性？ 吳敦義語露玄機

2019-03-15 00:41

韓粉有臥底？ 孫大千：揪出冒充的「第五縱隊」

2019-03-15 11:44

訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16

軍公教釋憲案進度緩慢 王金平：終究要靠政治解決

2019-03-14 22:57

韓國瑜來了！「鮪瑜秀」農漁產嘉年華會大批攤商進場

2019-03-15 11:29

議員隨同韓國瑜訪陸只告知藍 高市議會民進黨團抗議

2019-03-14 20:36

響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18

談黃光芹報案 韓國瑜：是非常理性的作法

2019-03-14 13:13

黃光芹辭電台工作 韓國瑜：等警方處理後再做決定較好

2019-03-14 16:50

蔡總統訪太平洋友邦 知情人士：明確台灣印太區域角色

2019-03-14 21:04

台灣同鄉會列9大罪狀拒接待 柯文哲嗆：腦袋控固力

2019-03-15 09:31

王金平呼籲韓粉冷靜：黃光芹也曾逼問我 她只是盡責

2019-03-14 14:30

最後衝刺！ 謝龍介車隊掃街拜票 下午合體韓國瑜

2019-03-15 10:10

韓粉、柯粉有多瘋？扁迷馬迷蔡飯團的事蹟 絕不輸他們

2019-03-15 08:00

實在很敢！ 藍委：農委會養網軍 1年預算1450萬

2019-03-15 00:18

建議孫大千選艱困區 韓國瑜：他是戰將

2019-03-14 18:11

選前之夜 藍綠「總統級」大拚場

2019-03-15 00:55

立委補選／韓流擠爆夜市 鄭世維道歉：已請妻子致意

2019-03-14 14:20

參選總統？吳敦義、韓國瑜都「天人交戰！」

2019-03-14 19:00

回擊「買網軍」陳吉仲親上火線澄清：迎戰不實報導

2019-03-14 18:41

見光死？ 陳金德掌台肥 蘇貞昌：沒這事

2019-03-15 09:39

韓國瑜將出訪大陸 李佳芬同行照顧韓起居

2019-03-14 14:34

新聞眼／農委會頻打假 農民怎還怨不停

2019-03-15 00:31

背水一戰 陳滄江直播宣布：落選就退出政壇

2019-03-14 22:38

海霸王標下85大樓 韓國瑜：市府從旁協助需要協助之事

2019-03-14 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top