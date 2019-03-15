被女兒蘇巧慧質詢 蘇貞昌：我是地表最幸運老爸

2019-03-15 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



民進黨立委蘇巧慧今天質詢她的父親、行政院長蘇貞昌時秀出過去的照片。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

民進黨立委蘇巧慧今天在立法院質詢父親、行政院長蘇貞昌，父女首度在立院「同框」，蘇貞昌說，他是地表最幸運的老爸，可以看到女兒進國會，還在最近的距離看到女兒在國會表現，「謝天謝地」。

蘇巧慧質詢一開始時表示，她第一次在立院院會總質詢行政院前院長林全時，她曾說她父親曾站在對面（備詢台），但她沒想到今天父親會站在她對面，「人生的劇本不能偷看，你也沒想到會有今天這樣的場景吧？」

蘇貞昌說，他感謝台灣這塊土地的培育，讓他們今天能站在這邊，「面對蘇巧慧委員質詢，我戒慎努力」，蘇貞昌還謝謝人民跟蘇巧慧的選民，「我謝謝妳選民的支持，我是地表最幸運的老爸，我可以看到蘇巧慧進國，在最近距離看到自己女兒在國會表現，謝天謝地」。

蘇巧慧說，今天與其說是質詢，不如說是世代對話，她特別爬梳了過去從蘇貞昌的世代到她的世代都有的問題，例如兩岸議題、性別還有能源議題，她也就政府信任度和假消息的流傳質詢蘇貞昌。

蘇貞昌說，他認為政府要做得快、不要搖擺才能贏得信任，在兩岸跟能源方面，國民黨一直立場搖擺，但民進黨始終堅定，他說國民黨立委蔣萬安和蘇巧慧就讀同一博士班，但蔣萬安與曾祖父到祖父、父親對中國的立場都不同，蔣萬安之前認同蔡英文總統的「四個必須」，還被國民黨抨擊。

蘇貞昌說，前總統馬英九封存核四，現在又要重啟，誤了多少台灣人；而在性別平等，民進黨堅持每個人都公平、受到保護，所以政院推出草案，結果國民黨立委提出反對的草案也要逕付二讀，「國民黨是保守落伍的」，他也和蘇巧慧說要七起努力，讓政策不要變來變去。