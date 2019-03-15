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被女兒蘇巧慧質詢 蘇貞昌：我是地表最幸運老爸

2019-03-15 12:29聯合報 記者徐偉真╱即時報導

民進黨立委蘇巧慧今天質詢她的父親、行政院長蘇貞昌時秀出過去的照片。記者徐偉真/攝...
民進黨立委蘇巧慧今天質詢她的父親、行政院長蘇貞昌時秀出過去的照片。記者徐偉真/攝影
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民進黨立委蘇巧慧今天在立法院質詢父親、行政院長蘇貞昌，父女首度在立院「同框」，蘇貞昌說，他是地表最幸運的老爸，可以看到女兒進國會，還在最近的距離看到女兒在國會表現，「謝天謝地」。

蘇巧慧質詢一開始時表示，她第一次在立院院會總質詢行政院前院長林全時，她曾說她父親曾站在對面（備詢台），但她沒想到今天父親會站在她對面，「人生的劇本不能偷看，你也沒想到會有今天這樣的場景吧？」

蘇貞昌說，他感謝台灣這塊土地的培育，讓他們今天能站在這邊，「面對蘇巧慧委員質詢，我戒慎努力」，蘇貞昌還謝謝人民跟蘇巧慧的選民，「我謝謝妳選民的支持，我是地表最幸運的老爸，我可以看到蘇巧慧進國，在最近距離看到自己女兒在國會表現，謝天謝地」。

蘇巧慧說，今天與其說是質詢，不如說是世代對話，她特別爬梳了過去從蘇貞昌的世代到她的世代都有的問題，例如兩岸議題、性別還有能源議題，她也就政府信任度和假消息的流傳質詢蘇貞昌。

蘇貞昌說，他認為政府要做得快、不要搖擺才能贏得信任，在兩岸跟能源方面，國民黨一直立場搖擺，但民進黨始終堅定，他說國民黨立委蔣萬安和蘇巧慧就讀同一博士班，但蔣萬安與曾祖父到祖父、父親對中國的立場都不同，蔣萬安之前認同蔡英文總統的「四個必須」，還被國民黨抨擊。

蘇貞昌說，前總統馬英九封存核四，現在又要重啟，誤了多少台灣人；而在性別平等，民進黨堅持每個人都公平、受到保護，所以政院推出草案，結果國民黨立委提出反對的草案也要逕付二讀，「國民黨是保守落伍的」，他也和蘇巧慧說要七起努力，讓政策不要變來變去。

蘇巧慧最後要蘇貞昌加油，表示她信任院長，也支持院長，蘇貞昌回應「妳的爸爸一定努力」，質詢結束時兩人下台前，立法院長蘇嘉全說「請蘇院長跟蘇委員回家再談」，現場哄堂大笑，蘇貞昌結束質詢後還走到委員席和蘇巧慧說話。

立委蘇巧慧上午質詢行政院長蘇貞昌時父女同台，質詢前蘇巧慧緊張地研習資料，質詢後蘇...
立委蘇巧慧上午質詢行政院長蘇貞昌時父女同台，質詢前蘇巧慧緊張地研習資料，質詢後蘇貞昌到委員席鼓勵蘇巧慧。記者曾吉松／攝影
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民進黨立委蘇巧慧今天首度在立院質詢她的父親、行政院長蘇貞昌。記者徐偉真/攝影
民進黨立委蘇巧慧今天首度在立院質詢她的父親、行政院長蘇貞昌。記者徐偉真/攝影
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蘇貞昌蘇巧慧
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