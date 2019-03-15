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蔡總統周日到台中 維安交管議會掀熱議

2019-03-15 12:29聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

總統蔡英文周日到台中參加活動，台中市警察局長楊源明說，將依照特勤條例安排總統維安...
總統蔡英文周日到台中參加活動，台中市警察局長楊源明說，將依照特勤條例安排總統維安勤務，確保總統安全。圖／台中市新聞局提供
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台中市長盧秀燕日前發言「空汙與總統交管」引發討論，總統蔡英文周日到台中參加台中醫界聯盟會員大會，民進黨議員林德宇今在議會提案，總統維安與空汙改善都是嚴肅問題，不能淪為政治口水，他提案成立「空汙改善諮詢小組」，也要求市府依職權執行總統交管。

國民黨議員李中說，總統安全一定要維護，但蔡英文總統執政3年多，引起很多民怨，也造成維安勤務圈擴大，盧秀燕反映出百姓的心聲，總統安全要維護，但中央政府也要自己檢討。

台中市新聞局長吳皇昇說，盧市長的發言是種比喻，會確保總統交管勤務，但也請總統重視台中空汙問題。台中市警察局長楊源明說，會依照特勤條例安排交管勤務，確保總統維安。

台中市議會今天舉行臨時會三讀會，民進黨議員林德宇臨時動議提案，要求市府成立空污改善推動諮詢小組，成員要納入議會朝野黨團議員代表，才能回應即時性民意。

林德宇說，空汙改善是嚴肅工作，不能淪為中央與地方的政治口水，盧市長上任後，對空汙改善都推中央、罵中央，還以總統交管勤務威脅，把市政當兒戲。

他強調，市長也有隨扈維安，基於市政穩定與保護市長安全，總統交管維安是依據特種勤務條例，警察局受國安局特勤中心統合指揮，不是市長的職權，請盧市長不要輕率發言亂下令。

台中市長盧秀燕的「空汙、總統交管」發言引起討論，民進黨議員林德宇提案，要求成立空...
台中市長盧秀燕的「空汙、總統交管」發言引起討論，民進黨議員林德宇提案，要求成立空汙改善諮詢會議，呼籲不要讓空汙與總統維安變成政治口水。記者洪敬浤／攝影
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台中市長盧秀燕的「空汙、總統交管」發言引起討論，國民黨議員李中說，總統安全要維護...
台中市長盧秀燕的「空汙、總統交管」發言引起討論，國民黨議員李中說，總統安全要維護，但蔡英文總統執政掀起民怨，造成維安圈擴大，中央政府要自己檢討。記者洪敬浤／攝影
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