蔡總統周日到台中 維安交管議會掀熱議

2019-03-15 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



總統蔡英文周日到台中參加活動，台中市警察局長楊源明說，將依照特勤條例安排總統維安勤務，確保總統安全。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

台中市長盧秀燕日前發言「空汙與總統交管」引發討論，總統蔡英文周日到台中參加台中醫界聯盟會員大會，民進黨議員林德宇今在議會提案，總統維安與空汙改善都是嚴肅問題，不能淪為政治口水，他提案成立「空汙改善諮詢小組」，也要求市府依職權執行總統交管。

國民黨議員李中說，總統安全一定要維護，但蔡英文總統執政3年多，引起很多民怨，也造成維安勤務圈擴大，盧秀燕反映出百姓的心聲，總統安全要維護，但中央政府也要自己檢討。

台中市新聞局長吳皇昇說，盧市長的發言是種比喻，會確保總統交管勤務，但也請總統重視台中空汙問題。台中市警察局長楊源明說，會依照特勤條例安排交管勤務，確保總統維安。

台中市議會今天舉行臨時會三讀會，民進黨議員林德宇臨時動議提案，要求市府成立空污改善推動諮詢小組，成員要納入議會朝野黨團議員代表，才能回應即時性民意。

林德宇說，空汙改善是嚴肅工作，不能淪為中央與地方的政治口水，盧市長上任後，對空汙改善都推中央、罵中央，還以總統交管勤務威脅，把市政當兒戲。