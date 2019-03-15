公務員酒駕不得升遷？ 蘇貞昌：不贊成

2019-03-15 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



酒駕議題備受社會關注，國民黨立委沈智慧質詢行政院長蘇貞昌，是否支持公務員酒駕不得升遷、民代酒駕不得再選？蘇貞昌說，公務員或公眾人物應該要做社會榜樣，但他不支持這樣的主張，若說一個人一次酒駕，一輩子都不能升遷參與選舉服務公職，就是一次犯罪、終身處罰，應考慮罪與罰的妥當性。

至於隨機殺人或虐童致死，沈智慧要求重判死刑，蘇貞昌說，他贊成人神共憤的案件應該要重判、速判，隨機殺人與虐童都非常可惡，法律都有可以適用，都請法官重判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康