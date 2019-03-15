影／小學生赴總統府陳抗 被憲兵制止嚇哭

2019-03-15 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



今天，全球各地成千上萬學生自發性響應「周五為未來奮鬥」（Fridays For Future）氣候罷課行動。台中明道普霖斯頓小學六年級生楊子慶與弟弟在爸媽的陪同下，至總統府前靜坐、抗議社會漠視全球暖化。但一到總統府前，就有憲兵上前制止，與一家人爆發口角，嚇哭孩子。

這項罷課行動的發起人是一位瑞典16歲、患有亞斯伯格症的少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg），她從去年8月起，每周五拒絕上課、到瑞典議會門口靜坐。抗議原因是，大人、政治人物暖化議題漠不關心——地球毀滅將至，「沒有未來，何必上課？」

台灣也有多校學生響應，包括台中特殊教育學校、基隆二信高中、桃園高中、彰化女中、彰化高中、台灣大學、暨南大學、台北國語實小家長會等校，以不同形式支持雷塔的行動，是東亞地區校數最多的國家；超過中國大陸4校，日韓各2校。

不過，楊子慶一家一早赴總統府陳抗，立刻受憲兵阻止，與家長爆發口角。楊子慶母親張淑芬表示，孩子只是想要告訴蔡英文總統他的想法，因而從彰化北上赴總統府表達心聲。但憲兵態度很差，把孩子嚇哭。

對此，總統府公共事務室陳情科張姓主任表示，依規定，總統府前方為陳抗管制區，民眾只能在凱道角落表達訴求。