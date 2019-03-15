響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



今天，全球各地有成千上萬學生自發性響應「周五為未來奮鬥」（Fridays For Future）的綠色行動。台中明道普霖斯頓小學六年級生楊子慶，今早與爸媽、弟弟搭乘高鐵從彰化北上，直奔總統府前靜坐抗議。原因是，「氣候變遷正在搞砸我的未來」，他也呼籲蔡政府即刻實施非核家園，推動潮汐、風力等再生能源。

「周五為未來奮鬥」行動發起人是一位瑞典16歲、患有亞斯伯格症的少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg），她從去年8月起，每周五拒絕上課、到瑞典議會門口靜坐。抗議原因是，大人、政治人物暖化議題漠不關心——地球毀滅將至，「沒有未來，何必上課？」

她的倡議行動迄今已掀起全球旋風，有百餘國、1300餘校的師生表態支持；也先後在TED演講、以及去年聯合國氣候大會代表青少年世代發言。昨天，她還獲3位挪威立法者提名諾貝爾和平獎。

楊子慶母親張淑芬表示，幾天前，兒子在沙發上借用她的手機，看完一則關於雷塔的網路新聞後，叉著手說「其實我還蠻想去的。」她聽完孩子動機後，就向學校請了假、一家人手拿著就讀小四弟弟楊子瑩的手繪標語牌，來到總統府前表達訴求。楊子慶的背包裡還放著一本被稱為人類未來三部曲之一的「2100科技大未來」。

張淑芬說，楊子慶從小關注環境議題，對核電特別感興趣。他也曾在彰化一所公立小學課上，與老師辯論核電是否安全—沒想到，老師一句「我擁核的啦」，成為師生衝突的起點，他才轉學至現在就讀的學校。張淑芬打趣形容，「我是孟母三遷」。