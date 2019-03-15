酒駕零容忍 立委提案酒駕犯不得任官

2019-03-15 10:49 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 許正宏 ╱即時報導



國民黨立委沈智慧上午在立院黨團召開記者會，主張為遏止酒駕，將提案「各政黨不得提名曾酒駕的民代、首長候選人、酒駕者不得任政務官、地方政府秘書長、一級局處首長，而公職人員酒駕均不得升遷」等法律修正案，讓拒絕酒駕從上至下成為社會共識。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康