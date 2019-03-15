聚眾鬥毆5000有找 徐永明提修法提高罰鍰

2019-03-15 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



聚眾鬥毆事件頻傳，時代力量立委徐永明今天表示，近五年聚眾鬥毆件數逐漸增加，超過七成案件皆用社會秩序維護法送辦，但實際調閱數據，實際裁處每人平均不到5000元，因此他提出修法，將社維法鬥毆事件罰鍰提高到2萬4千元。

行政院長蘇貞昌日前要求嚴辦街頭聚眾鬥毆，除了指示修法，更宣示「不要再低估我的決心，也不要低估政府的能力」，行政院會昨天通過刑法修正草案，針對該法法條第149條「公然聚眾不解散罪」及第150條「聚眾施強暴脅迫罪」進行修法，將聚眾鬥毆人數從「公然聚眾」模糊定義，明訂為3人以上，且罰金從300元提高到最高裁罰10萬元。

徐永明今天舉行記者會，表示根據警政署統計資料，近五年聚眾鬥毆事件頻傳，從2014年到2017年，件數分別為150件、161件、377件及727件，去年更增加到936件，合計高達2351件。

徐永明說，聚眾鬥毆案件適用條文通常為刑法第149、150、283條，或社維法第87條，但從近五年資料卻發現，高達78%案件皆以社維法送辦，雖然社維法第87條最高可處1萬8千元罰鍰或處3日以下拘役，但警政署資料顯示，近五年平均每人裁處金額最高是2016年的平均每人5061元，去年每人平均3866元，五年平均只有4550元，「5千還有找」，處拘役人數也只有12人。