見光死？ 陳金德掌台肥 蘇貞昌：沒這事

2019-03-15 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



媒體報導，宜蘭縣前代理縣長陳金德傳出內定接任台灣肥料公司董事長，引發爭議。對於這樣的傳聞，行政院長蘇貞昌今天在面對媒體詢問時表示，不正確，沒有這樣的事。

昨天傳出陳金德將耶任台肥董座的消息，立即引發諸多質疑。時代力量立委徐永明質疑。陳金德是萬能工具人嗎？國民黨立院黨團總召江啟臣也批評，蔡政府到底把官位拿來當什麼了？