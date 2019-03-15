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見光死？ 陳金德掌台肥 蘇貞昌：沒這事

2019-03-15 09:39聯合報 記者程平╱即時報導

媒體報導，宜蘭縣前代理縣長陳金德傳出內定接任台灣肥料公司董事長，引發爭議。對於這樣的傳聞，行政院長蘇貞昌今天在面對媒體詢問時表示，不正確，沒有這樣的事。

昨天傳出陳金德將耶任台肥董座的消息，立即引發諸多質疑。時代力量立委徐永明質疑。陳金德是萬能工具人嗎？國民黨立院黨團總召江啟臣也批評，蔡政府到底把官位拿來當什麼了？

行政院發言人Kolas Yotaka昨日受訪時僅表示，台肥董事長人選目前並未定案。不過蘇貞昌今天明確地表示，「不正確，沒有這樣的事」。

陳金德傳出內定接任台灣肥料公司董事長，不過行政院長蘇貞昌今天在面對媒體詢問時表示...
陳金德傳出內定接任台灣肥料公司董事長，不過行政院長蘇貞昌今天在面對媒體詢問時表示，不正確，沒有這樣的事。本報資料照
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陳金德蘇貞昌
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