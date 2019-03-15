林右昌國會山莊會晤美3聯邦眾議員 盼續為台灣發聲

2019-03-15 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌率領的訪問團於美國時間13日下午，前往國會山莊拜會3名聯邦眾議員，進行學習與交流，並希望這些友台議員能在國會中持續為台灣發聲。圖／基隆市政府提供 分享 facebook

基隆市長林右昌率領的訪問團於美國時間13日下午，前往國會山莊拜會3名聯邦眾議員，進行學習與交流，並希望這些友台議員能在國會中持續為台灣發聲，支持台灣，並進一步深化美台友誼

包括林右昌、民政處長王榆森、研考處長黃駿逸以及4名新上任的市議員童子瑋、張顥瀚、林旻勳及張秉鈞等人在內的訪問團一行，經過嚴格的安檢後，抵達國會山莊進行交流。

基隆訪問團一行首先拜會Rep. Albio Sires (D-NJ) ，這位古巴裔的資深眾議員，曾任西紐約市（West New York)市長及眾議會議長，也是美眾院中「國會台灣連線」共同主席，立場堅決反共的他，多次連署友台議案、支持台灣。

今年適逢台灣關係法40周年，林右昌對國會去年3月通過「台灣旅行法」向Rep. Albio Sires 表達感謝之情，同時也期待美方能更積極協助台灣參與更多國際組織。

曾來台傳教的匡希恆（Rep. John Curtis ）能說簡單的中文，他拿到林市長致贈的「我愛基隆」帽子後，立刻要求簽名還馬上戴起帽子拍照，展現了熱情的一面，有收藏襪子嗜好的他，也回贈林右昌一雙私人收藏。

至於Rep. Chris Stewart也是美眾院中「國會台灣連線」成員，曾投票支持台灣以觀察員身分參與「國際刑警組織」及「國際民航組織」，但不曾造訪過台灣，林右昌當場邀他到台灣來訪問，他很高興受邀。

訪問團中4名議員都是新科議員，他們都表示，雖然彼此身處不同的國家，但是對民眾服務的熱情與使命相同，希望透過此次的交流，互相學習。