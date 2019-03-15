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英國脫歐殷鑑 蘇宏達：明年拒絕藉公投鼓吹民粹政客

2019-03-15 01:02聯合報 記者黃國樑╱即時報導

英國國會日前再度否決首相梅伊的脫歐協議案，台大政治系教授蘇宏達說，英國公投脫歐我們看到，公投要真正能夠強化民主丶健全憲政，必須謹慎。他並說，台灣去年也經歷了一次公投，但許多人認為，政府並沒有按照公投的結果修法或立法，有一種被欺騙丶被擺一道的感覺。他說，明年總統大選，我們要拒絕那種以公投為藉口而不願意承擔政治責任和為國家制定良好政策的政治人物和政黨；更要拒絕那些利用公投來鼓吹民粹丶貫徹偏狹意識形態的政客和團體。

蘇宏達在臉書製作一段短講，直接現身說法，他說，英國國會在3月12號，先以391票退242票否決梅伊首相提出的英國脫歐協議，隔日，再以321票對278票否決無協議脫歐。3月14日再進行第三次投票，決定是否要求歐盟同意延後脫歐期限。

他說，一旦通過，梅伊首相就要帶的這個表決案在3月21日到布魯塞爾與歐盟27個國家領袖進行協商，要求展延脫歐期限。歐盟會不會同意？展延到什麼時候？最後怎麼解決？都充滿了不確定性。

蘇宏達表示，這個不確定性已經對英國經濟造成了重大的衝擊和損失。英鎊從2016年6月以後基本上就呈現貶值趨勢；本田和豐田兩個日本汽車公司已經宣布將考慮在英國脫歐之後結束在英國的投資；許多銀行丶保險公司丶律師事務也陸續傳出可能將歐洲總部從倫敦遷到巴黎丶法蘭克福或者是阿姆斯特丹。即使仍留在英國的總部，也呈現人事凍結丶不再擴編的現象。

他表示，這種種後果可能都不是當初支持公投脫歐時候英國人民所想像的。當初積極鼓吹英國脫歐的政治領袖，像Boris Johnson、Farrage現在都消失地無影無蹤，對現在的困局也都不敢有任何發言。他們當初所承諾的那些英國脫歐會產生的美好事物，一個都沒有兌現。

他認為，英國脫歐成了檢視現今公投在民主政治中角色的最好事證。公投近幾年在許多民主國家興起，成為一個新的機制和制衡，冀望彌補代議民主的不足。但是，英國公投脫歐我們看到，公投要真正能夠強化民主丶健全憲政，必須謹慎。

他說，台灣去年也經歷了一次公投，過程相當平和，但是現在有許多爭議。有許多人認為，政府並沒有按照公投的結果修法或重新立法，有一種被欺騙丶被擺一道的感覺。因此，公投要真正能夠鞏固我們的民主憲政，彌補代議民主的不足，他認為有幾個條件。

他指出，第一，公投不能夠成為政治人物和政黨逃避責任丶怯懦而不決定的藉口；第二，公投的提案人應該要清楚說明公投一旦通過可能產生的結果，所需要的改變，以及可能付出的代價；第三，所有的公民都應該努力充實自己的知識，多閱讀，同時和不同意見的人對話丶溝通，才能在公投的時候，投出最有智慧的一票。

蘇宏達說，2020選舉將至，又可能會有一些公投案被提出來。他誠心希望，台灣的公投文化能夠越來越成熟。我們更要拒絕那種以公投為藉口而不願意承擔政治責任和為國家制定良好政策的政治人物和政黨；我們更要拒絕那些利用公投來鼓吹民粹丶貫徹偏狹意識形態的政客和團體。

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