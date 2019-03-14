【即時短評】官員搶當網紅 別踩紅線

2019-03-14 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



農委會今年編列1450萬元預算對外招標「加強農業訊息因應」，被國民黨立委質疑「買網軍」。農委會主委陳吉仲親上火線澄清，行政院發言人Kolas Yotaka也說，政府標案都是公開資訊，扯到「養網軍」太離譜了。網路雖是政令宣導的新式平台，但必須提醒的是，不能公私不分，成為操弄輿情的工具。

延續在競選新北市長的「網紅」作風，行政院長蘇貞昌今年1月14日一上任就表示，做什麼事，要讓人民知道，「時代不同了，不是等到歲末年終買報紙半版廣告，這已經落伍了」，「現在直播的時代，手機都可以馬上傳播，都是第一時間」；既然要讓人民知道，就不能看不懂、不了解，要非常直白、一目了然、一聽就懂，而且還要有吸引力，因為人民「耐性大概10秒而已」。

兩個月來，蘇貞昌也習慣透過網路社群軟體公布重大施政。也因為這樣的宣示，從行政院到各部會，許多首長霎時都化身「網紅」，各種文宣也幾乎都數位化、網路化。在這種趨勢下，行政機關編列預算推出「網路標案」，似乎也無可厚非。

只是，政府的「文宣轉型」，雖不必然等同「養網軍」，但不論從中央到地方，相關經費都是公務支出，民代當然有監督義務。

若依蘇貞昌對閣員的要求，各部會透過網路即時澄清訊息，有其必要；但若在必要的澄清之外，還出現立委質疑的「帶風向」，就可能踰越了行政中立的紅線。

尤其，依預算法第62條之1規定，政府的政策宣導必須揭露機關名銜，立法用意就在避免「置入性行銷」，更別提以匿名方式「擦脂抹粉」，甚至「操縱輿論」。