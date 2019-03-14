軍公教釋憲案進度緩慢 王金平：終究要靠政治解決

2019-03-14 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



全國公務人員協會理事長李來希今受國民黨立委王金平邀請，到立法院由司法院秘書長呂太郎說明軍公教退撫法案聲請釋憲案的處理進度。李來希會後透過臉書發文質疑，通篇都是敷衍了事推託之辭，大法官們根本不接地氣，不能苦民所苦，欠缺同理心。

李來希表示，公教申請釋憲案早在去年6月13日就已送達司法院，迄今尚未處理，秘書長美其名司法獨立，無法干預大法官會議的運作，任令數十萬人無助的拖著老命進行無窮無盡的訴訟，他們也為此忙得昏天暗地，浪費社會資源莫此為甚。

李來希也說，感謝王金平的用心，他會後語重心長的告訴大家，這事終究是要靠政治解決，與他向來主張與看法ㄧ致。李來希也呼籲大家務必團結在一起，明年立法院改選時，一定要翻盤，「讓傷害我們的人與政黨付出代價」。