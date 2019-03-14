農委會遭質疑招標聘網軍 張善政：繳稅繳得很不甘願

2019-03-14 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



先前電視台曾經報導，有農友反映種植的文旦都丟進曾文溪，農糧署今表示，這是不實消息，文旦天災補助金早就已經撥款，已經函請中天電視台在20天內改正，否則要採取進一步法律行動。行政院前院長張善政今在臉書質疑，如果這是假新聞，農委會為什麼不依據日前行政院宣布打擊假新聞的程序釐清？這樣「馬上提告」的程序合理嗎？

農委會今年編列1450萬元預算對外招標，以每月4萬元以上薪資，招募至少4人進行「加強農業訊息因應對策計畫」。遭立委抨擊是用納稅人的錢，買網軍為政府擦脂抹粉。

張善政表示，日前他才貼文質疑農委會農糧署提告雲林青農林佳新，是大鯨魚欺負小蝦米，沒想到情況越演越烈了。針對南部​文旦丟曾文溪新聞，農糧署又提告了。這回是中天新聞挨告。如果這是假新聞，農委會為什麼不依據日前行政院宣布打擊假新聞的程序釐清？這樣「馬上提告」的程序合理嗎？難道農委會變成新東廠？

張善政也質疑，農委會以蒐集輿情名義，用納稅人的錢在網路上和批評農委會的人對抗，而不花心思去把事實釐清。然後，農業問題只是一直被農委會掩蓋，一點也沒有解決的機會。「我這納稅人，真的覺得繳稅繳得很不甘願！」