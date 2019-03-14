親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黃光芹遭嗆事件
立委補選第二波
2020誰來選總統
砂石漲衝擊建設
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

LINE限時貼圖本周爆棚！10組免費下載情報

農委會遭質疑招標聘網軍 張善政：繳稅繳得很不甘願

2019-03-14 22:45聯合報 記者鄭媁╱即時報導

先前電視台曾經報導，有農友反映種植的文旦都丟進曾文溪，農糧署今表示，這是不實消息，文旦天災補助金早就已經撥款，已經函請中天電視台在20天內改正，否則要採取進一步法律行動。行政院前院長張善政今在臉書質疑，如果這是假新聞農委會為什麼不依據日前行政院宣布打擊假新聞的程序釐清？這樣「馬上提告」的程序合理嗎？

農委會今年編列1450萬元預算對外招標，以每月4萬元以上薪資，招募至少4人進行「加強農業訊息因應對策計畫」。遭立委抨擊是用納稅人的錢，買網軍為政府擦脂抹粉。

張善政表示，日前他才貼文質疑農委會農糧署提告雲林青農林佳新，是大鯨魚欺負小蝦米，沒想到情況越演越烈了。針對南部​文旦丟曾文溪新聞，農糧署又提告了。這回是中天新聞挨告。如果這是假新聞，農委會為什麼不依據日前行政院宣布打擊假新聞的程序釐清？這樣「馬上提告」的程序合理嗎？難道農委會變成新東廠？

張善政也質疑，農委會以蒐集輿情名義，用納稅人的錢在網路上和批評農委會的人對抗，而不花心思去把事實釐清。然後，農業問題只是一直被農委會掩蓋，一點也沒有解決的機會。「我這納稅人，真的覺得繳稅繳得很不甘願！」

行政院前院長張善政。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
行政院前院長張善政。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
分享

農委會假新聞行政院張善政網軍
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

蔡總統訪太平洋友邦 知情人士：明確台灣印太區域角色

2019-03-14 21:04

諷蔡英文、朱立倫平步青雲 蔡正元：韓流是國民黨機遇

2019-03-14 20:34

【即時短評】官員搶當網紅 別踩紅線

2019-03-14 22:59

軍公教釋憲案進度緩慢 王金平：終究要靠政治解決

2019-03-14 22:57

「嚴打聚眾鬥毆」為對付集遊者？ 蘇貞昌：大大錯誤

2019-03-14 22:34

政院也有新媒體標案 Kolas：扯養網軍太離譜

2019-03-14 22:18

凌友詩稱陸是唯一合法政府 陸委會：她持中華民國護照

2019-03-14 20:58

兒少修法有譜 衛福部：加強防制兒虐

2019-03-14 20:09

陳金德傳接台肥董座 藍委怒：蔡政府把官位當什麼了？

2019-03-14 19:49

新名詞取代九二共識? 吳敦義：不能輕率抹掉九二共識

2019-03-14 19:15

影／修法遏街頭暴力 3人以上聚眾鬥毆最高罰10萬

2019-03-14 19:06

【重磅快評】蔡政府堆疊汽油桶 卻叫韓粉別戛番仔火？

2019-03-14 18:35

建議孫大千選艱困區 韓國瑜：他是戰將

2019-03-14 18:11

影／王世堅送柯行動電源 要柯勿席地而坐再次丟臉!

2019-03-14 18:08

反擊！馬辦：民進黨只會打恐中老招 把問題推前朝

2019-03-14 17:53

柯文哲訪美 鄭文燦：希望為台加分

2019-03-14 17:46

薩爾瓦多暫緩取消FTA 陳其邁：繼續深化兩國情誼

2019-03-14 17:36

民進黨推派中研院吳介民 出任海基會董事

2019-03-14 17:00

蔡總統：釐清歷史真相是為解決當下問題並展望未來

2019-03-14 16:34

傳陳金德內定台肥董座 徐永明：他是萬能工具人嗎？

2019-03-14 15:36

賴清德苦行 韓國瑜助攻 台南立委補選明晚決戰

2019-03-14 15:27

不要丟臉丟到美國？柯P訪美前王世堅送行動電源

2019-03-14 15:26

中國加速侵台 民進黨反擊「馬執政就是有這麼嚴重」

2019-03-14 15:16

綠營救郭國文 謝龍介：兄弟韓國瑜明再來拚經濟

2019-03-14 15:08

值日夜函釋2022廢止 蔡適應：對的決定實在等太久

2019-03-14 14:54

妙天看板插旗深藍選區 蔡正元：政黨形象廣告

2019-03-14 14:30

原民持獵槍陷冤獄卻「認命服刑」監委要求提再審

2019-03-14 14:30

火速修法！3人鬥毆即聚眾 重罰10萬

2019-03-14 14:29

蔡英文向WSI喊話「希望更積極參與、舉辦國際比賽」

2019-03-14 14:29

痛打毒品！ 蘇揆上火線 2周後提方案

2019-03-14 14:26

馬挺韓設示範區 「叫自貿區更好」

2019-03-14 14:23

重啟核四？ 原能會主委：核廢已超越技術性問題

2019-03-14 14:23

修法遏聚眾鬥毆遭疑對付集遊 蘇揆：大大錯誤

2019-03-14 14:17

北部缺電協和電廠延役 台大醫：拿全民健康陪祭

2019-03-14 14:16

台薩自貿協定暫緩取消 外交部：樂見

2019-03-14 14:15

被解雇的華映員工有頭路了 蘇貞昌感謝回流台商伸援

2019-03-14 13:48

訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16

盧秀燕籲拆中火4號機 蘇貞昌引《禮運大同篇》回應

2019-03-14 13:04

中火機組盧秀燕喊拆 蘇貞昌：未必用拆除方式解決

2019-03-14 13:00
看更多

熱門文章

「也沒見過韓冰」韓冰魅力擠爆夜市 余天：攤商在抱怨

2019-03-14 08:40

韓國瑜每天跟她談錢 李佳芬：覺得自己快變成金光黨了

2019-03-14 14:17

遭韓國瑜粉絲騷擾 黃光芹臉書宣布請辭廣播主持節目

2019-03-14 12:31

韓冰陪掃街展現「3貼心舉動」 他讚：家教太好

2019-03-14 16:47

韓冰昨輔選引暴動 鄭世維再道歉：盼拉抬地方能見度

2019-03-14 10:39

花2500億元向美軍購 孫大千：美國到底支持台灣什麼？

2019-03-14 08:37

韓國瑜也玩套路？收禮小心機 「禿子」海放柯文哲...

2019-03-14 09:00

農委會養網軍帶風向？網路幕僚：已犯網路世界大忌

2019-03-14 12:34

黃光芹遭威脅 名嘴：「誰說的」三字對韓粉下開戰令

2019-03-14 12:50

韓國瑜倚天一出誰爭鋒？政壇拚命掉書袋 誰是最瞎金句

2019-03-14 08:00

魔鬼阿諾不來了！高市府潘恒旭證實不會到高雄

2019-03-14 18:03

人潮塞爆夜市…韓冰輔選一度臉僵 網友：好心疼

2019-03-14 14:12

韓國瑜蓋捷運青年宅 高雄首件「公辦都更案」拍板

2019-03-14 08:05

凌友詩稱陸是唯一合法政府 陸委會：她持中華民國護照

2019-03-14 20:58

韓王配？王金平：不會當副手 參選2020總統到底

2019-03-14 09:37

代父輔選 韓冰旋風10公尺走了半小時

2019-03-14 00:18

影／「韓王配」？王金平怒了：不當副手 選總統到底

2019-03-14 15:18

新聞眼／一場選舉，到底誰四面楚歌？

2019-03-14 00:00

傳陳金德內定台肥董座 徐永明：他是萬能工具人嗎？

2019-03-14 15:36

被解雇的華映員工有頭路了 蘇貞昌感謝回流台商伸援

2019-03-14 13:48

砂石飆漲公共工程頻流標 消失的砂石供應量哪去了？

2019-03-14 00:51

獨／金門選情膠著！ 藍派最美助選員李明璇登島助洪麗萍

2019-03-14 18:36

黃光芹遭嗆報警 李佳芬：期待警方把那位網友找出來

2019-03-14 13:02

人為抬價？砂石飆漲 工程流標 營建業剉咧等

2019-03-13 23:59

代父拜票 余天兩女力抗「國民女兒」韓冰

2019-03-14 00:21

訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16

網紅政府再進化 立委質疑農委會招標聘「網軍」

2019-03-14 12:06

沈富雄指國民黨初選三條路 籲韓粉冷靜莫壞大局

2019-03-14 12:21

談黃光芹報案 韓國瑜：是非常理性的作法

2019-03-14 13:13

為何砂石價格降不下來？疑與政治生態大洗牌有關

2019-03-14 07:39

賴清德批枉費當總統 馬英九：就是當過所以我知道

2019-03-14 09:53

張善政：蘇貞昌可能是蔡英文的末代院長

2019-03-14 11:15

韓粉威脅主持人？王鴻薇：應揪出反串「假韓粉」

2019-03-14 12:17

黃光芹辭電台工作 韓國瑜：等警方處理後再做決定較好

2019-03-14 16:50

【即時短評】農委會不了解網路世界或居心叵測？

2019-03-14 12:44

王金平呼籲韓粉冷靜：黃光芹也曾逼問我 她只是盡責

2019-03-14 14:30

韓冰「打擾」夜市？陳其邁：政治、經濟都0分

2019-03-14 20:35

請辭廣播節目主持人 黃光芹：「將政治的、還諸政治」

2019-03-14 12:39

麒麟專案資料放Ubike 中科院長被打臉「沒監視器」

2019-03-14 12:57

訪美被問選總統？柯P：我怕回答太直接 他們受不了

2019-03-14 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top