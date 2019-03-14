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「嚴打聚眾鬥毆」為對付集遊者？ 蘇貞昌：大大錯誤

2019-03-14 22:34聯合報 記者林河名╱即時報導

為遏止街頭聚眾鬥毆事件，行政院會今天通過中華民國刑法修正草案，將現行「公然聚眾」的構成要件明確化，未來若「意圖為強暴脅迫」於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，經解散命令2次而不解散者，在場助勢之人處6月以下徒刑、 拘役或8萬元以下罰金，首謀可處3年以下徒刑。

行政院研擬修正刑法第149條、第150條，日前遭「台灣人權促進會」質疑標準太浮濫，除了可能累死警察，也限制人民上街陳抗的自由。但行政院長蘇貞昌今天表示，本次修法目的是對於人們生活深惡痛絕的聚眾鬥毆提出方法，也是保護人民安居樂業的有效良方，有些人誤以為修法是要對付集會遊行者，「大大錯誤」。

法務部長蔡清祥也表示，目前實務上的「公然」，必須是「不特定人可以共見共聞」，但隨著科技進步，透過手機或社群通訊軟體（例如 LINE、微信等）進行串連集結，時間快速、人數眾多且流動性高，不易先期預防，不僅規模擴大，也容易傷及無辜，卻因為沒有「公然」聚眾的行為，導致處罰困難，這是此次修法的主要原因。

修正草案將「公然」改為「於公共場所或公眾得出入之場所」， 「聚眾」改為「聚集3人以上」，並提高罰金刑；施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下徒刑，拘役或10萬元以下罰金，首謀及下手實施者處6月以上5年以下徒刑。草案也新增「意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品犯之」，「因而致生公眾或交通往來之危險」，最重都可加重其刑2分之1。但為鼓勵停止犯行，修正草案也增列減免刑責條款。

蘇貞昌說，他在大學2年級的時候讀刑法，「刑法原理」序文中寫著：「法條有限而世事無窮，以有限之法條，審無窮之人事，勢所難能。」他到現在還能背，而刑法罪章「法條要與時俱進」。

蘇貞昌指出，街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力情事，危及公共秩序與民眾生活安全，造成社會不安；本次修法明確「公然聚眾」定義，並就危險行為加重處罰，就是要讓國人知道政府對維護社會治安的決心，並透過修法作為地方基層員警執行勤務時的法制後盾。

媒體詢問，修正後的條文可否用來處罰集會遊行陳抗者？蔡清祥解釋，這次修正主要是為盡速處理危害社會治安的狀況，縮短為「經命令解散2次」而不解散就構成刑責，但構成要件必須「在主觀上意圖為強暴脅迫」，如果只是集會遊行，沒有「意圖為強暴脅迫」，情況並不相同；至於目前集遊法「舉牌3次」的規定是否要配合修正，要看主管機關。

行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
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行政院集會遊行蘇貞昌
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