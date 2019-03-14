政院也有新媒體標案 Kolas：扯養網軍太離譜

2019-03-14 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



立委質疑農委會編1450萬元招標「買網軍」，農委會主委陳吉仲今天下午親上火線澄清說，是透過招標案迎戰不實報導、導正視聽。行政院長蘇貞昌上任後，今年1月底也公告「行政院108年度新媒體勞務人力採購案」。行政院發言人Kolas Yotaka晚間表示，政府相關標案都是公開資訊，扯到「養網軍」實在太離譜了。

行政院今年度「新媒體勞務人力採購案」，預算金額為449萬餘元。根據投標須知，履約人員包括「網路美編1人、網路影音剪輯製作3人」，服務地點為行政院，並標註「必要時配合外勤」。

Kolas表示，這項採購案預算金額400多萬元，包括營業稅、手續費、4名人力的勞健保、年終、加班費、出差費等，並非外傳每人「年薪百萬」，而是基本的勞務費用。

行政院官員也指出，在目前的「新媒體時代」，政府機關怎麼可能不做網路社群的政策宣傳？但目前的公務員人力，未必可以勝任網路宣傳的工作，因此才適度透過「政府採購」，招募有相關能力的人，協助政府負責網路社群維護及政策宣傳。

官員指出，依預算法第62條之1規定，「基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關暨公營事業、政府捐助基金百分之五十以上成立之財團法人及政府轉投資資本百分之五十以上事業，編列預算辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行」，也就是說，政府的政策宣導，都必須揭露機關名銜。

官員表示，事實上，馬政府時代就有「新媒體小組」了，但政府預算不可能「養網軍」，因為相關經費都必須送主計總處及監察院審計部核銷，「養網軍」的費用怎麼可能核銷？