蔡總統訪太平洋友邦 知情人士：明確台灣印太區域角色

2019-03-14 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報資料照片 分享 facebook 蔡英文總統下周啟程出訪太平洋三友邦，知情人士指出，過去一年多來，太平洋幾個島國在區域情勢下，已成為區域戰略的新焦點，其次是，印太戰略逐漸成形的此刻，台灣必須定位自己在區域穩定上的付出者跟被需要的角色，這正是蔡總統此次出訪的戰略思考。

他表示，總統在每年上、下半年度進行邦交國訪問，外交上當然是鞏固邦誼的重要工作，也是總統的憲法職責，更重要的是，國際情勢出現劇烈變化的今天，台灣作為區域成員的角色及其重要性，應跳脫兩岸思考，朝向東亞，進而是印太的區域戰略來看待，因此，蔡總統出訪太平洋友邦，有確立台灣在印太戰略中角色的重要意義，而不是部分人士認為的選舉考量。

這位人士說，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月19日首度出席第19屆在帛琉舉行的「密克羅西亞領袖峰會」，蓬佩奧在會中，意外的以相當篇幅肯定台灣在民主上的貢獻，是可靠的國際夥伴，還特別引述美國副總統彭斯（Mike Pence）的談話，指美國將會永遠相信台灣擁抱民主的堅持，更說「我們尊重並支持你們對台灣的支持」，稱許台灣邦交國與台灣的外交關係。

他指出，蓬佩奧的談話，刻意提及台灣，現場也有非我友邦，其用意格外引起注意。以蓬佩奧的說法，加上過去一年多以來，澳洲、紐西蘭在中國頻頻伸手太平洋而多次表達不滿並且尋求反制之道，太平洋地區在新一階段區域戰略的重要性不言可諭。

他表示，也可以從另一個角度來看蓬佩奧的談話，無論是剛通過「反外國干預法」的澳洲，或是即將在下週召開元首峰會討論中國各種干涉影響的歐盟，國際民主社群對於中國透過龐大政經資源，介入各國事務的做法極為不滿，而中國這種做法，對許多國力上相對弱勢、民主化程度低的國家，更造成嚴重的經濟剝奪跟民主傷害，也讓主要民主國家深為警惕，注意中國可能藉此破壞區域的穩定和安全。

他進一步指出，身為國際民主社群一員，在太平洋地區又有長久經營的台灣，在印太戰略形成的過程中，無論從國家利益的角度，或是作為區域貢獻者的國際責任，都必須與理念相近國家合作，確保太平洋地區的發展和穩定，也維護這個區域的民主自由不受到侵害。這個角色，對於台灣在下一階段國際的聲量和地位非常關鍵。