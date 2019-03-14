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蔡總統訪太平洋友邦 知情人士：明確台灣印太區域角色

2019-03-14 21:04聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統。聯合報資料照片
蔡英文總統。聯合報資料照片
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蔡英文總統下周啟程出訪太平洋三友邦，知情人士指出，過去一年多來，太平洋幾個島國在區域情勢下，已成為區域戰略的新焦點，其次是，印太戰略逐漸成形的此刻，台灣必須定位自己在區域穩定上的付出者跟被需要的角色，這正是蔡總統此次出訪的戰略思考。

他表示，總統在每年上、下半年度進行邦交國訪問，外交上當然是鞏固邦誼的重要工作，也是總統的憲法職責，更重要的是，國際情勢出現劇烈變化的今天，台灣作為區域成員的角色及其重要性，應跳脫兩岸思考，朝向東亞，進而是印太的區域戰略來看待，因此，蔡總統出訪太平洋友邦，有確立台灣在印太戰略中角色的重要意義，而不是部分人士認為的選舉考量。

這位人士說，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月19日首度出席第19屆在帛琉舉行的「密克羅西亞領袖峰會」，蓬佩奧在會中，意外的以相當篇幅肯定台灣在民主上的貢獻，是可靠的國際夥伴，還特別引述美國副總統彭斯（Mike Pence）的談話，指美國將會永遠相信台灣擁抱民主的堅持，更說「我們尊重並支持你們對台灣的支持」，稱許台灣邦交國與台灣的外交關係。

他指出，蓬佩奧的談話，刻意提及台灣，現場也有非我友邦，其用意格外引起注意。以蓬佩奧的說法，加上過去一年多以來，澳洲紐西蘭在中國頻頻伸手太平洋而多次表達不滿並且尋求反制之道，太平洋地區在新一階段區域戰略的重要性不言可諭。

他表示，也可以從另一個角度來看蓬佩奧的談話，無論是剛通過「反外國干預法」的澳洲，或是即將在下週召開元首峰會討論中國各種干涉影響的歐盟，國際民主社群對於中國透過龐大政經資源，介入各國事務的做法極為不滿，而中國這種做法，對許多國力上相對弱勢、民主化程度低的國家，更造成嚴重的經濟剝奪跟民主傷害，也讓主要民主國家深為警惕，注意中國可能藉此破壞區域的穩定和安全。

他進一步指出，身為國際民主社群一員，在太平洋地區又有長久經營的台灣，在印太戰略形成的過程中，無論從國家利益的角度，或是作為區域貢獻者的國際責任，都必須與理念相近國家合作，確保太平洋地區的發展和穩定，也維護這個區域的民主自由不受到侵害。這個角色，對於台灣在下一階段國際的聲量和地位非常關鍵。

澳洲紐西蘭
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