兒少修法有譜 衛福部：加強防制兒虐

2019-03-14 20:09 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



行政院14日通過《兒少法》修正草案，重點包括「強化案件效率」及「嚴懲針對兒少之不適當行為」等27則條文。行政院長蘇貞昌表示，政府針對於兒少人身安全，「必須從法規面加強防治兒虐案件」，並規範司法及早介入調查程序。

強化兒少保護

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟指出，近年兒童受虐、狼師事件頻傳，各界高度期待能夠透過修法，強力杜絕不當虐童案件再度發生，因此朝野政府不分黨派，積極向衛福部提出各種建議版本。衛福部也參酌各界意見，討論出兒少法部分條文修正草案，內文中共修正21條、新增6條。

簡慧娟強調，此次修法聚焦在兒少保護，包括「明訂司法介入兒少案件程序」、「建立資料庫規範不適任人員及機關」、引進英國「6歲以下兒童死因回溯調查」制度及「加重兒少不當行為的罰鍰上限，由現行5倍提高到10倍」四大面向。

「此次特別引進英國『回朔調查』制度」，簡慧娟說，衛福部針對6歲以下兒童死亡個案，希望藉由科學調查了解兒童死因，及蒐集有關兒童死亡的多面向資料，並透過法務、警政、社工等專業團隊，找出可矯正的致死原因，進而改善行政措施或強化親職指導以避免類似事件再度發生。

重典遏止不法

「不當行為最多可處60萬罰鍰！」簡慧娟表示，針對兒少不當行為，舉凡包括供應酒、檳榔給兒少、對兒少為特定禁止行為、執行職務人員發現有兒保未立即通報，以及兒少機構之不當行為，最高可處60萬罰鍰。

蘇貞昌也強調，本次修法意在強化以往兒少人身安全防治執行不足的問題，因此行政院從法規面增強防治作為，並規範司法及早介入兒少保護案件調查程序，力求有效遏阻兒虐事件發生。

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