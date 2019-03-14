影／修法遏街頭暴力 3人以上聚眾鬥毆最高罰10萬
行政院長蘇貞昌要求嚴辦街頭聚眾鬥毆，除了指示修法，更宣示：「不要再低估我的決心，也不要低估政府的能力」，行政院會今（14）日，通過刑法修正草案，針對該法法條第149條「公然聚眾不解散罪」及第150條「聚眾施強暴脅迫罪」進行修法，將聚眾鬥毆人數從「公然聚眾」模糊定義，明訂為3人以上，且罰金從300元提高到最高裁罰10萬元。法務部長蔡清祥指出，符合修法要件的前提必須是意圖有強暴脅迫的主觀意識，並聚集3人以上，並強調集會遊行自由，絕對不會受到修法影響。
律師劉韋廷指出，過往聚眾鬥毆，條件是隨時可以加入的狀況，修法後這種隨時可以參與的情形，就不在考慮範圍內，而是明訂3人為聚眾的條件，警方一定要介入，因為符合公權力範圍，且屬於公訴罪，這樣的確有助於社會安定。板橋分局偵查隊長林子翔表示，聚眾鬥毆在過去，很多案件都不願意提出告訴，最後只能依照《社會秩序維護法》送辦，裁罰也只有幾千元，滋事者根本不痛不癢，因此基層員警對這樣的修法，都予以贊同，認為有明確法律規範也比較好執行公務；至於會不會增派太多額外警力來因應修法，林子翔表示目前並沒有為了上面要求，而加派警力，如果修法通過，依然會著重在每個月一次的擴大臨檢上，去落實這樣的新內容。
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