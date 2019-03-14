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【重磅快評】蔡政府堆疊汽油桶 卻叫韓粉別戛番仔火？

2019-03-14 18:35聯合報 主筆室

基隆市長林右昌在美國華府指出，韓流效應會發生，是民進黨過去執政累積非常多民怨，累積了一個個汽油桶，韓國瑜就是最後點火的那個人。林右昌的話，完全切中當前蔡政府問題的根源。

林右昌的「民怨汽油桶」之說，和他去年底代理民進黨主席時所說「人民已經不欠民進黨」的談話，都是相當接地氣的說法，也都說出了民進黨自去年九合一敗選以來一直不願面對的真相。

其實蔡政府也早就看到了那一桶桶的汽油，問題在於，蔡政府的反應很簡單：拿一塊彩布把汽油桶蓋住，厲聲警告早被濃濃油氣味嗆得受不了而急欲示警的人，不要散播「假消息」，然後一哄而上，圍毆手上只剩一根火柴棒的那個人。

農委會過去搶菜攤、現在養網軍，就是典型的例子。當初為搶一個菜攤，毀掉大半江山，農委會如果不是頭號戰犯，也算第二號戰犯。但九合一敗選至今，農委會先酸韓國瑜出國賣菜，接著也跟進搶訂單，然後又要開始養網軍了。

如果看過當初民進黨新潮流糾合農委會去踹人菜攤的那股狠勁，大概很多人寧願相信，農委會現在要養網軍、帶風向，重點恐怕仍然不在如何化解農村農田裡堆疊如山的民怨汽油桶，而在沒事時擦脂抹粉，有事時放狗咬人。

可是現在的形勢，又和九合一選前大不相同了。特別是，韓國瑜手上拿的，已經是由十萬百萬根火柴棒匯集成的大火炬了。

當初，韓國瑜是被逼到只剩寒冬裡的一根火柴棒可以取暖的那個人，他自己都沒想到「戛番仔火」的結果，是星火燎原，一發不可收拾。

現在，則已經有十萬百萬個「韓國瑜」，都很想「戛番仔火」（敲擊火柴點火），而且不完全依韓國瑜的意志為移轉。蔡政府無時不刻都想滅火，但都被燒得燙傷。近日媒體人黃光芹遭韓粉威脅而請辭電台主持的事件，也是因為韓粉擔心火炬熄掉的激烈反應所致。

韓國瑜贊成黃光芹報警，並呼籲韓粉理性；韓國瑜妻子李佳芬也表示不捨，反對這樣的網友，並期待警方把恐嚇的人找出來。

這樣的發展，當然不是大家所樂見。這些想「戛番仔火」的韓粉，雖然不是韓國瑜所能約束，但韓國瑜仍有責任時時提醒韓粉理性。而這也是所有急欲製造網路聲量的政治人物，以及追求網紅效應的蔡政府都該警惕的。

更應該注意的是，那些還在不斷往上堆疊加高的民怨汽油桶呢？就像農委會，以為養網軍帶風向，就可以聞不到刺鼻的油氣味？其實這恐怕只是向民眾丟出更多「番仔火」。

而即使是林右昌，在抛出「民怨汽油桶」之說後，話鋒一轉，又旋即表態，支持蔡英文競選連任。民進黨內這種碰到小英自動轉彎的保皇邏輯，不也是還繼續在累積著一個又一個的汽油桶嗎？

林右昌受訪指出，韓流效應會發生，是民進黨過去執政累積非常多民怨，累積了一個個汽油...
林右昌受訪指出，韓流效應會發生，是民進黨過去執政累積非常多民怨，累積了一個個汽油桶，高雄市長韓國瑜就是最後點火的人。圖／基隆市政府提供
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韓國瑜民進黨農委會
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