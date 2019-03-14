建議孫大千選艱困區 韓國瑜：他是戰將

2019-03-14 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



前立委孫大千今宣布爭取2020台北市大同士林區立委提名，並表示這是高市長韓國瑜給他的建議，鼓勵他挑戰艱困選區。但傳有「北漂最正女主持人」之稱的國民黨代表李明璇也有意爭取。韓國瑜受訪證實，是他建議孫挑戰艱困選區，但沒跟李明璇談過，對李有意爭取並不了解。

有媒體問韓國瑜，孫大千、李明璇被歸為韓家軍，兩人將爭同一選區。韓國瑜說，李明璇沒有跟他談過，他完全不了解。

至於孫大千，他說孫大千有來問過他，「我跟孫大千委員講，你真的有心要參選的話，你必須要選最艱困的選區，因為既然你是戰將，且很多事見不平就鳴出聲音，這個時候就應該接受最艱困的挑戰」。

韓國瑜說，孫大千覺得他講得很有道理，「所以他選擇一個最艱困的士林大同區，如此而已。李明璇在這之前我沒有談這件事情，完全沒有。」

對於桃園市議員王浩宇說他網路聲量下跌，韓國瑜說，網路聲量或王說什麼不是重點，「重點是我們現在做了些什麼，到底有沒有認真幫人民打拚，這才是王道」。

韓國瑜說，有沒有幫高雄經濟衝起來、讓市民覺得很大的光榮感及對未來有光明憧憬、期待，這個是比較重要的，其他王的評論，他就不需要再加以評論了。

被問到夫人李佳芬說他現在滿腦子都是錢？韓國瑜說，對，但其實他個人不是愛錢，但是高雄市需要錢，「現在路邊誰要跟我照相，我都說要喊一聲『高雄發大財』，我才要照，這個意念、念力開始集結。」