柯文哲訪美 鄭文燦：希望為台加分

2019-03-14 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



台北市長柯文哲今早表示在白宮打卡是表面風光的事情，桃園市長鄭文燦說，他不會評論柯文哲市長的話語，每個台灣人在爭取美方支持的時候，在自己職務角色上盡心盡力，如果可以縮短台美距離，增加對台灣的支持，那就是成功的。

由於鄭文燦日前訪美，基隆市長林右昌目前也在訪美行程，鄭文燦今出席活動時表示，他也好、林右昌也好，都是為台灣來加分。