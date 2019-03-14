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柯文哲訪美 鄭文燦：希望為台加分

2019-03-14 17:46聯合報 記者王敏旭╱即時報導

台北市長柯文哲今早表示在白宮打卡是表面風光的事情，桃園市長鄭文燦說，他不會評論柯文哲市長的話語，每個台灣人在爭取美方支持的時候，在自己職務角色上盡心盡力，如果可以縮短台美距離，增加對台灣的支持，那就是成功的。

由於鄭文燦日前訪美，基隆市長林右昌目前也在訪美行程，鄭文燦今出席活動時表示，他也好、林右昌也好，都是為台灣來加分。

不過有人說鄭文燦、林右昌先去美國是為了要卡柯文哲，鄭文燦說，他安排訪美行程比較早，那時候不知道柯文哲有訪美行程，不過他也希望，柯文哲去美國能為台灣加分。

桃園市長鄭文燦（左）說，每個台灣人在爭取美方支持的時候，在自己職務角色上盡心盡力...
桃園市長鄭文燦（左）說，每個台灣人在爭取美方支持的時候，在自己職務角色上盡心盡力，如果可以縮短台美距離，增加對台灣的支持，那就是成功的。記者王騰毅／攝影
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鄭文燦柯文哲林右昌
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