薩爾瓦多暫緩取消FTA 陳其邁：繼續深化兩國情誼

2019-03-14 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



薩爾瓦多最高法院13日判決，暫緩取消薩國與中華民國的自由貿易協定。行政院副院長陳其邁說，薩國國內有政權變化，等到新總統就任之後，也許國內政局比較穩定，台薩實質外交關係，不管是國民外交、經貿往來，還是要繼續深化兩國的情誼。