親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黃光芹遭嗆事件
立委補選第二波
2020誰來選總統
砂石漲衝擊建設
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

韓國瑜每天跟她談錢 李佳芬：覺得自己快變成金光黨了

蔡總統：釐清歷史真相是為解決當下問題並展望未來

2019-03-14 16:34聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第9次委員會議，她在致詞時表示，越複雜的課題，越需要保持耐心。政府有足夠的決心，反省過去政策的缺失，一步一步促成真正的和解與合作，也將會建立一個扎根在土地上，所有人民共同嚮往的台灣認同。

蔡總統說，所有原住民族議題當中，族人朋友們最在乎的，還是土地的議題，各族的文化裡，幾乎都跟土地有很深的羈絆。正因為這樣，我們努力想釐清原住民族土地，在不同政權統治下流失的真相，並且讓社會大眾理解，失去土地，對原住民族帶來的傷痛和社會文化影響。

蔡總統表示，要理解這段歷史，有三塊關鍵的拼圖必須拼起來。那就是林務局、台糖公司和退輔會取得土地的過程。從前年開始，這三個單位都陸續來原轉會委員會議發表報告，表達願意一起參與真相調查工作。

蔡總統說，讓過去存在衝突的各方，願意坐下來相互對話，一起來還原真相，這是歷史正義關鍵的第一步。釐清歷史真相，是為了解決當下的問題，然後一起展望未來。

蔡總統指出，原住民族的土地議題是原轉會處理的議題中，最複雜、也最具有挑戰性的題目。台灣地狹人稠，不同族群的居民，對土地和歷史也有不同的觀念。這就是為什麼，有一部分的民眾或政府單位，依然不是很明白，土地對原住民族的意義，聽到我們討論這個問題時，會感到緊張、或表現出防衛姿態。越複雜的課題，越需要保持耐心，謹慎處理，才不至於引發更大的誤解或衝突。

蔡總統表示，我們有足夠的決心，要來反省過去政策的缺失，一步一步促成真正的和解跟合作。政府會跟族人朋友們一起努力，整理出更多真相，展開更多的對話，努力讓台灣社會的不同族群，互相認識和理解，透過原住民族歷史真相和歷史正義的回復，我們將可以找出在台灣的社會條件下，最能夠保障原住民族土地權利的方式。我們也將會建立一個，扎根在土地上，所有人民共同嚮往的台灣認同。

原住民退輔會轉型正義
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

黃光芹辭電台工作 韓國瑜：等警方處理後再做決定較好

2019-03-14 16:50

傳陳金德內定台肥董座 徐永明：他是萬能工具人嗎？

2019-03-14 15:36

力抗韓冰熱潮 余天推出「鮮肉市長」

2019-03-14 15:29

賴清德苦行 韓國瑜助攻 台南立委補選明晚決戰

2019-03-14 15:27

不要丟臉丟到美國？柯P訪美前王世堅送行動電源

2019-03-14 15:26

影／「韓王配」？王金平怒了：不當副手 選總統到底

2019-03-14 15:18

中國加速侵台 民進黨反擊「馬執政就是有這麼嚴重」

2019-03-14 15:16

綠營救郭國文 謝龍介：兄弟韓國瑜明再來拚經濟

2019-03-14 15:08

值日夜函釋2022廢止 蔡適應：對的決定實在等太久

2019-03-14 14:54

妙天看板插旗深藍選區 蔡正元：政黨形象廣告

2019-03-14 14:30

原民持獵槍陷冤獄卻「認命服刑」監委要求提再審

2019-03-14 14:30

火速修法！3人鬥毆即聚眾 重罰10萬

2019-03-14 14:29

蔡英文向WSI喊話「希望更積極參與、舉辦國際比賽」

2019-03-14 14:29

痛打毒品！ 蘇揆上火線 2周後提方案

2019-03-14 14:26

馬挺韓設示範區 「叫自貿區更好」

2019-03-14 14:23

重啟核四？ 原能會主委：核廢已超越技術性問題

2019-03-14 14:23

修法遏聚眾鬥毆遭疑對付集遊 蘇揆：大大錯誤

2019-03-14 14:17

北部缺電協和電廠延役 台大醫：拿全民健康陪祭

2019-03-14 14:16

台薩自貿協定暫緩取消 外交部：樂見

2019-03-14 14:15

被解雇的華映員工有頭路了 蘇貞昌感謝回流台商伸援

2019-03-14 13:48

訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16

盧秀燕籲拆中火4號機 蘇貞昌引《禮運大同篇》回應

2019-03-14 13:04

中火機組盧秀燕喊拆 蘇貞昌：未必用拆除方式解決

2019-03-14 13:00

【即時短評】農委會不了解網路世界或居心叵測？

2019-03-14 12:44

政府若養網軍 學者：瓜田李下、形象大扣分

2019-03-14 12:39

農委會養網軍帶風向？網路幕僚：已犯網路世界大忌

2019-03-14 12:34

蘇貞昌反毒找4部長報告 行政院要「痛打」毒品

2019-03-14 12:29

傳騰訊、優酷循愛奇藝模式來台 民進黨團要求不能落地

2019-03-14 12:17

網紅政府再進化 立委質疑農委會招標聘「網軍」

2019-03-14 12:06

薩國暫緩取消台薩FTA 外交部：樂見

2019-03-14 11:56

影／拚經濟！馬英九呼應韓國瑜 啟動自貿區

2019-03-14 11:55

團體呼籲撤反同專法草案 提案的賴士葆：謝謝指教

2019-03-14 11:46

吳敦義輔選謝龍介 柚農批民進黨扭曲謝龍介賤賣文旦

2019-03-14 11:43

騰訊來台搶市 綠委要NCC嚴查

2019-03-14 11:42

兒少法修法 托嬰中心應裝監視器、虐童師將被建檔

2019-03-14 11:36

兄弟跑不掉！3人鬥毆就是聚眾 助勢就要罰8萬

2019-03-14 11:34

徵召李明璇選竹市立委？呂學樟：昨天是「第一類接觸」

2019-03-14 11:21

拆中火1至2部機組？盧秀燕要蔡總統表態

2019-03-14 11:18

【重磅快評】這樣的資金匯回專法圖利了誰？

2019-03-14 10:37
看更多

熱門文章

孫大千挑戰北市艱困選區 柯粉：柯Ｐ沒派人就投他了

2019-03-13 17:03

「也沒見過韓冰」韓冰魅力擠爆夜市 余天：攤商在抱怨

2019-03-14 08:40

直播／韓冰代父輔選！人還未到 人潮擠爆三和夜市

2019-03-13 19:12

遭韓國瑜粉絲騷擾 黃光芹臉書宣布請辭廣播主持節目

2019-03-14 12:31

韓冰人氣旺10公尺走半小時 陪鄭世維掃街擠爆夜市

2019-03-13 21:24

「敢動我孩子試試」 黃光芹赴警分局告3網友

2019-03-13 17:41

韓冰昨輔選引暴動 鄭世維再道歉：盼拉抬地方能見度

2019-03-14 10:39

花2500億元向美軍購 孫大千：美國到底支持台灣什麼？

2019-03-14 08:37

韓國瑜每天跟她談錢 李佳芬：覺得自己快變成金光黨了

2019-03-14 14:17

韓冰陪掃街卻快閃 鄭世維臉書直播致歉

2019-03-13 21:40

韓國瑜也玩套路？收禮小心機 「禿子」海放柯文哲...

2019-03-14 09:00

韓國瑜倚天一出誰爭鋒？政壇拚命掉書袋 誰是最瞎金句

2019-03-14 08:00

農委會養網軍帶風向？網路幕僚：已犯網路世界大忌

2019-03-14 12:34

黃光芹遭威脅 名嘴：「誰說的」三字對韓粉下開戰令

2019-03-14 12:50

謝長廷：台灣公投等於大動作再次傷害福島

2019-03-13 19:15

陪韓冰三重掃街 李四川自嘲「連我都變很紅」

2019-03-13 21:26

韓國瑜蓋捷運青年宅 高雄首件「公辦都更案」拍板

2019-03-14 08:05

韓王配？王金平：不會當副手 參選2020總統到底

2019-03-14 09:37

新聞眼／一場選舉，到底誰四面楚歌？

2019-03-14 00:00

砂石飆漲公共工程頻流標 消失的砂石供應量哪去了？

2019-03-14 00:51

韓國瑜不選總統謝龍介選立委就危險？謝：關我什麼事

2019-03-13 19:57

人潮塞爆夜市…韓冰輔選一度臉僵 網友：好心疼

2019-03-14 14:12

代父輔選 韓冰旋風10公尺走了半小時

2019-03-14 00:18

某些韓粉嗆黃光芹 潘恒旭籲韓粉：一定要理性

2019-03-13 22:45

黃光芹遭韓粉攻擊 韓國瑜籲理性拜託「愛與包容」

2019-03-13 17:36

羅智強：支持黃光芹提告 警方速查恐嚇網友真實身份

2019-03-13 21:46

韓國瑜粉絲揚言傷害她兒子 黃光芹：韓應好好規範群眾

2019-03-13 17:57

代父拜票 余天兩女力抗「國民女兒」韓冰

2019-03-14 00:21

人為抬價？砂石飆漲 工程流標 營建業剉咧等

2019-03-13 23:59

訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16

蔡正元的國民黨重啟執政「夢幻組合」太夢幻！

2019-03-13 16:52

影／「韓王配」？王金平怒了：不當副手 選總統到底

2019-03-14 15:18

被解雇的華映員工有頭路了 蘇貞昌感謝回流台商伸援

2019-03-14 13:48

沈富雄指國民黨初選三條路 籲韓粉冷靜莫壞大局

2019-03-14 12:21

王世堅斷言韓國瑜一定選 韓笑回：他越來越可愛了

2019-03-13 18:02

韓冰陪鄭世維掃街 民眾與媒體擠爆夜市

2019-03-13 21:15

澎湖空難創傷後遺症？海軍上士陷毒被撤職

2019-03-13 20:39

黃光芹遭嗆報警 李佳芬：期待警方把那位網友找出來

2019-03-14 13:02

網紅政府再進化 立委質疑農委會招標聘「網軍」

2019-03-14 12:06

葉毓蘭批失言 韓國瑜：他和團隊會改善

2019-03-13 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top