蔡總統：釐清歷史真相是為解決當下問題並展望未來

2019-03-14 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第9次委員會議，她在致詞時表示，越複雜的課題，越需要保持耐心。政府有足夠的決心，反省過去政策的缺失，一步一步促成真正的和解與合作，也將會建立一個扎根在土地上，所有人民共同嚮往的台灣認同。

蔡總統說，所有原住民族議題當中，族人朋友們最在乎的，還是土地的議題，各族的文化裡，幾乎都跟土地有很深的羈絆。正因為這樣，我們努力想釐清原住民族土地，在不同政權統治下流失的真相，並且讓社會大眾理解，失去土地，對原住民族帶來的傷痛和社會文化影響。

蔡總統表示，要理解這段歷史，有三塊關鍵的拼圖必須拼起來。那就是林務局、台糖公司和退輔會取得土地的過程。從前年開始，這三個單位都陸續來原轉會委員會議發表報告，表達願意一起參與真相調查工作。

蔡總統說，讓過去存在衝突的各方，願意坐下來相互對話，一起來還原真相，這是歷史正義關鍵的第一步。釐清歷史真相，是為了解決當下的問題，然後一起展望未來。

蔡總統指出，原住民族的土地議題是原轉會處理的議題中，最複雜、也最具有挑戰性的題目。台灣地狹人稠，不同族群的居民，對土地和歷史也有不同的觀念。這就是為什麼，有一部分的民眾或政府單位，依然不是很明白，土地對原住民族的意義，聽到我們討論這個問題時，會感到緊張、或表現出防衛姿態。越複雜的課題，越需要保持耐心，謹慎處理，才不至於引發更大的誤解或衝突。

蔡總統表示，我們有足夠的決心，要來反省過去政策的缺失，一步一步促成真正的和解跟合作。政府會跟族人朋友們一起努力，整理出更多真相，展開更多的對話，努力讓台灣社會的不同族群，互相認識和理解，透過原住民族歷史真相和歷史正義的回復，我們將可以找出在台灣的社會條件下，最能夠保障原住民族土地權利的方式。我們也將會建立一個，扎根在土地上，所有人民共同嚮往的台灣認同。