中國加速侵台 民進黨反擊「馬執政就是有這麼嚴重」

2019-03-14 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對馬英九前總統昨日對中國加速侵台嘲諷表示「有這麼嚴重嗎？」民進黨發言人李明俐今天表示，馬英九過去執政時的情況證明，就是有這麼嚴重。若國民黨再度執政，中國對台灣的控制必然快速且全面加強，台灣國際地位與國家安全亦必將持續下降。李明俐反問：「這怎麼會不嚴重？」

李明俐指出，馬英九執政期間，在政治作為上，承認「九二共識」、推動外交休兵、兩岸互不否認，以及定位兩岸關係是「一中原則」下的「區與區關係」，導致台灣國際地位江河日下。經濟上，積極與中國簽訂ECFA，促使中國從過往的政治、軍事對台灣恐嚇，轉變為「經濟統戰」模式，將台灣推往「一中市場」和「一中框架」邁進，套牢在「一個中國」的政治目的泥淖。馬英九的執政末期，更加速傾中腳步，罔顧台灣人民意願，強行推動服貿協定，最終引發台灣人民反抗，才爆發318太陽花學運，這難道不嚴重？

李明俐表示，總結馬政府八年，在在顯示，國民黨上台，就是持續將台灣「中國國內化」，而現在國民黨競逐總統提名的太陽們，競相拋出「和平協議」等議題，爭先恐後對中國獻媚的態度，比起馬英九更是有過之而無不及，國民黨若再次執政，傾中態勢必然更快更猛，這難道不嚴重？

李明俐也說，中國一直用「一個中國」原則，壓縮台灣的國際參與，以及透過新聞、網路進行與論操弄，軍事繞台的威逼，種種強權威逼行為，都是昭然若揭的事實。在習近平發表「告台灣同胞書」後，中國為促使加速統一進程，對台統戰態度越加強硬、不友善，在這樣的情況下，國民黨在中國文攻武嚇時，不但噤若寒蟬，甚至反過來為中國幫腔恐嚇台灣，這難道不嚴重嗎？

李明俐指出，中國在習近平全面掌政的體制下，為加速「一國兩制」的統一進程，對台灣的威脅及利誘更是無所不用其極，全方位的滲透，蔡英文總統提出反制一國兩制七大綱領，就是為了維護台灣國家安全與社會安定，防制中國破壞民主制度。她重申，面對中國無孔不入的威脅，我們大家必須更重視自由生活的可貴，民主政權鞏固的重要，團結一致不畏中國強權，反制滲透分化。