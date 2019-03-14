值日夜函釋2022廢止 蔡適應：對的決定實在等太久

2019-03-14 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



民進黨立委蔡適應今天說，他接到一位勞工的陳情案，讓存在三十多年、勞工可連續工作24小時卻不違法的勞動部過時函釋得以廢止。

蔡適應表示，2017年一位新北市民向他陳情，在連續工作12小時後，又被公司排值夜12小時，值夜費補貼只有650元。向勞工局申訴後才得知，在勞委會尚未成立前，內政部為勞工事務主管機關，該部在民國74訂下的「事業單位實施勞工值日夜應行注意事項」函釋存在，只要夜班內容若和上班內容不同就不算工時的延續。

蔡適應表示，接獲陳情案後就向勞動部反應，整部勞基法內，沒有一個字談值班、值夜；且勞工工時已明確寫在勞基法中，值日夜縱然有其時代背景，但不應該繼續存在，若事業單位有值日夜需求，就應回歸一般工時制度。

他說，整個廢止程序，從2017年底開始，一直到日前（12日）才完成修正並公告將在2022年廢止。

蔡適應表示，他可以理解三十多年的函釋要修，需要一些緩衝時間，但側面瞭解，是有部分國營事業仍然有值日夜制度存在，因預算、員額等理由，需要較長時間因應，才會給予2年多的緩衝期。

蔡適應認為，廢止是對的決定，但政府可以更積極處理，一個有違法疑慮的制度，還要拖到2022年才能廢止，實在是等太久。他認為國營事業應為表率，會要求經濟部普查有多少國營事業還有值日夜的制度，並應以一年為目標，將值日夜制度回歸一般工時規範。