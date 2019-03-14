親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黃光芹遭嗆事件
立委補選第二波
2020誰來選總統
砂石漲衝擊建設
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

原民持獵槍陷冤獄卻「認命服刑」監委要求提再審

2019-03-14 14:30聯合報 記者賴于榛╱即時報導

太魯閣族原住民楊于家傳105年因持有原住民自製獵槍，遭花蓮地方法院判處有期徒刑2年，已入監服刑，但監委監委瓦歷斯・貝林及高涌誠調查認為這是「冤獄」，因為彼時楊于家傳的律師與花蓮地院都未考量《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條對原民狩獵工具的除罪化規定，將請台灣高等檢察署研議提起再審。

楊于家傳因持有原住民自製獵槍，遭花蓮地院在105年依據違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，一般人未經許可持有可發射金屬具有殺傷力之槍枝罪之重大刑事案件規定，判處有期徒刑2年，併科罰金新台幣3萬元確定。當時楊于家傳才剛成年，監委今召開記者會聲援，認為這對楊于家傳身心狀況造成難以回復之傷害。

高涌誠表示，楊于家傳的冤獄有幾個陰錯陽差，一是楊于家傳是在案件審理過程中取得原住民身份，法院理論上應轉換程序，把案件從一般庭轉到原住民專庭審理，但花蓮地院卻以訴訟經濟考量，依規定允許原來法庭繼續審理，法官也沒有諭知檢察官及辯護律師關於《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條對原民狩獵工具的除罪化規定。

《槍砲彈藥刀械管制條例》20條規定，原住民未經許可，製造、運輸或持有自製之獵槍、魚槍，供作生活工具之用者，處新台幣2000元以上2萬元以下罰鍰，本條例有關刑罰之規定，不適用之。

高涌誠表示，楊于家傳的辯護律師范明賢甚至到去年10月監察院約詢時才知道楊于家傳的原民身份，導致楊于家傳不知自己可以除罪，一審判決確定後也未上訴，就直接去服刑，批評范明賢已違反律師法規定業務上應盡義務，有重大疏失。

另外，監委調查也發現，楊于家傳持有的自製獵槍僅是代管，實際上是鄰居郭先生繼父製造，只是楊于家傳在審理過程中為了怕拖累對方，隱匿獵槍取得來源，但高涌誠認為，獵槍持有人是郭先生的新事證，已符合再審要件，另外，花蓮法院當時對此事證「應調查證據未調查」，判決是否有違背法令，將請檢察總長研議提起非常上訴。

監委高涌誠。本報資料照片
監委高涌誠。本報資料照片
分享

原住民太魯閣族槍枝
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16

影／「韓王配」？王金平怒了：不當副手 選總統到底

2019-03-14 15:18

中國加速侵台 民進黨反擊「馬執政就是有這麼嚴重」

2019-03-14 15:16

綠營救郭國文 謝龍介：兄弟韓國瑜明再來拚經濟

2019-03-14 15:08

值日夜函釋2022廢止 蔡適應：對的決定實在等太久

2019-03-14 14:54

妙天看板插旗深藍選區 蔡正元：政黨形象廣告

2019-03-14 14:30

火速修法！3人鬥毆即聚眾 重罰10萬

2019-03-14 14:29

蔡英文向WSI喊話「希望更積極參與、舉辦國際比賽」

2019-03-14 14:29

痛打毒品！ 蘇揆上火線 2周後提方案

2019-03-14 14:26

馬挺韓設示範區 「叫自貿區更好」

2019-03-14 14:23

重啟核四？ 原能會主委：核廢已超越技術性問題

2019-03-14 14:23

修法遏聚眾鬥毆遭疑對付集遊 蘇揆：大大錯誤

2019-03-14 14:17

北部缺電協和電廠延役 台大醫：拿全民健康陪祭

2019-03-14 14:16

台薩自貿協定暫緩取消 外交部：樂見

2019-03-14 14:15

被解雇的華映員工有頭路了 蘇貞昌感謝回流台商伸援

2019-03-14 13:48

盧秀燕籲拆中火4號機 蘇貞昌引《禮運大同篇》回應

2019-03-14 13:04

中火機組盧秀燕喊拆 蘇貞昌：未必用拆除方式解決

2019-03-14 13:00

【即時短評】農委會不了解網路世界或居心叵測？

2019-03-14 12:44

政府若養網軍 學者：瓜田李下、形象大扣分

2019-03-14 12:39

農委會養網軍帶風向？網路幕僚：已犯網路世界大忌

2019-03-14 12:34

蘇貞昌反毒找4部長報告 行政院要「痛打」毒品

2019-03-14 12:29

傳騰訊、優酷循愛奇藝模式來台 民進黨團要求不能落地

2019-03-14 12:17

網紅政府再進化 立委質疑農委會招標聘「網軍」

2019-03-14 12:06

薩國暫緩取消台薩FTA 外交部：樂見

2019-03-14 11:56

影／拚經濟！馬英九呼應韓國瑜 啟動自貿區

2019-03-14 11:55

團體呼籲撤反同專法草案 提案的賴士葆：謝謝指教

2019-03-14 11:46

吳敦義輔選謝龍介 柚農批民進黨扭曲謝龍介賤賣文旦

2019-03-14 11:43

騰訊來台搶市 綠委要NCC嚴查

2019-03-14 11:42

兒少法修法 托嬰中心應裝監視器、虐童師將被建檔

2019-03-14 11:36

兄弟跑不掉！3人鬥毆就是聚眾 助勢就要罰8萬

2019-03-14 11:34

徵召李明璇選竹市立委？呂學樟：昨天是「第一類接觸」

2019-03-14 11:21

拆中火1至2部機組？盧秀燕要蔡總統表態

2019-03-14 11:18

【重磅快評】這樣的資金匯回專法圖利了誰？

2019-03-14 10:37

蘇貞昌批自經區他沒過 馬英九：主要是民進黨反對

2019-03-14 10:04

賴清德批枉費當總統 馬英九：就是當過所以我知道

2019-03-14 09:53

騰訊等OTT傳要入台 卓榮泰：會左右台灣人心

2019-03-14 09:23

韓國瑜倚天一出誰爭鋒？政壇拚命掉書袋 誰是最瞎金句

2019-03-14 08:00

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02

自經區四個不可行？朱立倫：蘇揆是輸家的答覆

2019-03-14 00:45
看更多

熱門文章

孫大千挑戰北市艱困選區 柯粉：柯Ｐ沒派人就投他了

2019-03-13 17:03

「也沒見過韓冰」韓冰魅力擠爆夜市 余天：攤商在抱怨

2019-03-14 08:40

直播／韓冰代父輔選！人還未到 人潮擠爆三和夜市

2019-03-13 19:12

韓冰人氣旺10公尺走半小時 陪鄭世維掃街擠爆夜市

2019-03-13 21:24

遭韓國瑜粉絲騷擾 黃光芹臉書宣布請辭廣播主持節目

2019-03-14 12:31

「敢動我孩子試試」 黃光芹赴警分局告3網友

2019-03-13 17:41

花2500億元向美軍購 孫大千：美國到底支持台灣什麼？

2019-03-14 08:37

韓冰昨輔選引暴動 鄭世維再道歉：盼拉抬地方能見度

2019-03-14 10:39

韓冰陪掃街卻快閃 鄭世維臉書直播致歉

2019-03-13 21:40

不認綠選輸台遭併吞 賴清德嗆馬英九「枉當過總統」

2019-03-13 15:31

韓國瑜也玩套路？收禮小心機 「禿子」海放柯文哲...

2019-03-14 09:00

黃光芹批韓粉霸凌未報案 韓國瑜呼籲理性

2019-03-13 15:43

韓國瑜倚天一出誰爭鋒？政壇拚命掉書袋 誰是最瞎金句

2019-03-14 08:00

孫大千選大同士林立委 韓冰、許淑華留言「翻轉大同」

2019-03-13 16:37

孫大千參選祝福留言湧入 網友驚：是韓冰！

2019-03-13 16:22

農委會養網軍帶風向？網路幕僚：已犯網路世界大忌

2019-03-14 12:34

謝長廷：台灣公投等於大動作再次傷害福島

2019-03-13 19:15

陪韓冰三重掃街 李四川自嘲「連我都變很紅」

2019-03-13 21:26

韓國瑜蓋捷運青年宅 高雄首件「公辦都更案」拍板

2019-03-14 08:05

黃光芹遭威脅 名嘴：「誰說的」三字對韓粉下開戰令

2019-03-14 12:50

韓王配？王金平：不會當副手 參選2020總統到底

2019-03-14 09:37

新聞眼／一場選舉，到底誰四面楚歌？

2019-03-14 00:00

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

2019-03-13 16:09

砂石飆漲公共工程頻流標 消失的砂石供應量哪去了？

2019-03-14 00:51

韓國瑜不選總統謝龍介選立委就危險？謝：關我什麼事

2019-03-13 19:57

代父輔選 韓冰旋風10公尺走了半小時

2019-03-14 00:18

某些韓粉嗆黃光芹 潘恒旭籲韓粉：一定要理性

2019-03-13 22:45

黃光芹遭韓粉攻擊 韓國瑜籲理性拜託「愛與包容」

2019-03-13 17:36

羅智強：支持黃光芹提告 警方速查恐嚇網友真實身份

2019-03-13 21:46

韓國瑜粉絲揚言傷害她兒子 黃光芹：韓應好好規範群眾

2019-03-13 17:57

代父拜票 余天兩女力抗「國民女兒」韓冰

2019-03-14 00:21

蔡正元的國民黨重啟執政「夢幻組合」太夢幻！

2019-03-13 16:52

人為抬價？砂石飆漲 工程流標 營建業剉咧等

2019-03-13 23:59

侯友宜推三環六線 任內拚環狀、萬大二期實質動工

2019-03-13 16:05

訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16

王世堅斷言韓國瑜一定選 韓笑回：他越來越可愛了

2019-03-13 18:02

韓冰陪鄭世維掃街 民眾與媒體擠爆夜市

2019-03-13 21:15

澎湖空難創傷後遺症？海軍上士陷毒被撤職

2019-03-13 20:39

影／陪余天掃街！文旦200萬斤丟溪？賴清德再批謝龍介

2019-03-13 16:45

沈富雄指國民黨初選三條路 籲韓粉冷靜莫壞大局

2019-03-14 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top