蔡英文向WSI喊話「希望更積極參與、舉辦國際比賽」

2019-03-14 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



總統蔡英文。本報資料照片 分享 facebook

國際技能組織（WSI）共擁有80個會員國，成立將近70年今年首次在台灣召開常務理事會，蔡英文總統今接見理事會成員時則特別喊話，希望台灣能更積極參與、舉辦國際比賽，並深化和國際技能組織的交流合作。

WSI每2年舉辦一次國際技能競賽，號稱技能界「奧林匹亞」，台灣在民國59年加入國際技能組織，曾在82年主辦過國際技能競賽，我國國手更在106年時到阿拉伯聯合大公國比賽，拿下4金1銀5銅的好成績；勞動部日前也與WSI簽署合作了解備忘錄（MOU），並為全球第2座的WorldSkills能力建構中心揭牌。

蔡英文今接見WSI理事會成員，歡迎WSI首次在台召開理事會，她不忘向成員呼籲，台灣希望更積極參與、舉辦國際比賽，並深化和國際技能組織的交流合作，願意把推動技職教育、技能發展的經驗，分享給全世界的朋友，特別是鄰近的東協、南亞國家，以及有高度成長潛力的非洲國家，都將是台灣「用技能交朋友」的重點目標。

「優秀的技術人才，一直都是支撐起台灣經濟發展的重要力量。」蔡英文說，她的辦公室裡放著一整套台灣「公東高工」木工科學生製作的家具，去年暑假，在這群學生參加技能競賽的時候，她去探班，看到他們認真揮汗集訓的模樣，讓她留下了深刻的印象。

蔡英文表示，不只這些年輕人，台灣的每個角落都有這麼努力的技術人才，流傳著「黑手變頭家」的傳奇故事，所以，為技職教育注入更多活力，一直是她特別希望努力的方向。

總統也不忘分享台灣對技職的重視，蔡英文說，過去將近3年來，政府增加了對技職教育的經費支持，也開辦「國家產學大師獎」來獎勵技職專業教師，同時擴大了青少年、青年及成人的技能競賽規模，鼓勵更多年輕學生投入技能學習，把技能選手的成就當作是挑戰的目標，相信技能不僅是賺錢的工具，更是解決社會問題、推動社會創新的關鍵，「技能可以幫助台灣積極實現聯合國的『永續發展目標（SDGs）』。」