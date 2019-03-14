北部缺電協和電廠延役 台大醫：拿全民健康陪祭

2019-03-14 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



最近天下雜誌深入報導「為什麼排放大戶火力發電廠，不在空汙黑名單？」，全台唯一燃燒重油的基隆協和電廠也被點名，台大醫院前副院長王明鉅說，大家明知它會造成嚴重空汙該提早除役，反而一再延役，原因就出在北部缺電。

王明鉅說，根據報導，因為標準太寬鬆，協和電廠排放的汙染物不容易超過標準，所以過去快2年的23萬多筆空汙監測資料中，二氧化硫超標的數據只有40筆，氮氧化物超標只有175筆，但協和電廠一年中有4個月，二氧化硫排放量比內湖焚化爐還高。

造成這麼嚴重空汙的基隆協和電廠的1、2號機，原訂2016年就要除役。3號機2020年商轉40年後也該除役。但在2016年民進黨上台之後，硬是延役到2019與2024年才要除役。

為何要延役，他認為就因為北部缺電。為什麼北部會缺電?答案如下：

核一1號機63.6萬瓩，明明不到除役年限，立法院中的民進黨委員就是不許它發電。

核一2號機63.6萬瓩，新北市政府不許它移出用過的燃料棒，也無法放入新的燃料棒，同樣不能發電。

核二2號機98.5萬瓩，明明一切OK每年可以為北台灣發電80億度賺進120億元，也不許它發電。

王明鉅說，台電公司除了加快原本就在進行的林口電廠，3部80萬瓩超超臨界燃煤機組的裝機進度之外。還讓空汙最嚴重的基隆協和電廠的燃重油發電機1、2號機100萬瓩，硬是延役到2019年才除役。而且因為即將除役，也不再花大錢改善空汙。要花1億元改善空污的設備，只裝在還要一直用到2024年的第3、4號機。

他嘆，明明就有不到除役年限也安全無虞的核一、核二3部發電機可以使用。明明就有發電成本一度不到1元，又完全沒有空汙更完全不會造成什麼刺激物、硫酸與酸雨、臭氧與衍生出更多PM2.5的核能發電可以使用。但就在民進黨的神主牌之下，打死也不用。

卻又在缺電的狀況下，硬是要把會產生硫酸與酸雨、製造出更多臭氧的燃油老舊協和電廠延役三年一直使用，且硬是緊急要買同樣會製造出更多臭氧的大潭7號單循環機組來發電。