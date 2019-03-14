被解雇的華映員工有頭路了 蘇貞昌感謝回流台商伸援

2019-03-14 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



我國近日發生嘉聯益、華映公司大量資遣勞工情事，行政院長蘇貞昌今在行政院會中特別感謝返台投資的智邦公司，願意大量聘僱這些被資遣勞工，共創多贏；經濟部次長曾文生則補充表示，智邦確實表達願意協助就業，正由勞動部、經濟部聯手協助中。

根據經濟部報告，「歡迎台商回台投資方案」自去年1月開始實施以來，2個多月多已有13家廠商通過審查，回台投資金額達374億元，創造超過4200個就業機會，另還有30幾家廠商表達要回台投資的高度意願。

行政院發言人Kolas於院會後記者會轉述，蘇貞昌指出，這代表政府所推動的方案，推出時機適當、內容切合業界需要，客制化服務得宜，感謝經濟部、國發會、勞動部、陸委會等部會的共同努力，已展現初步成果。後續仍請全力協助有意願回國的台商解決他們設廠所面臨的各項問題，務必好好掌握本次難得的契機，趁勢推動國內產業轉型升級，奠定台灣未來經濟發展的良好基礎。但蘇貞昌也提醒，對根留台灣的廠商，也應給予獎勵，請經濟部提出相關方案。