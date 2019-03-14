訪美餐券飆天價？韓國瑜：最好「一碗滷肉飯」就好

2019-03-14 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜（前中）上午出席高市青海陸橋通車剪綵儀式。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高市長韓國瑜月底將出訪港澳、大陸，接著預計4月初再訪美國，韓國瑜今說，港澳、大陸行已大致安排好，屆時不光農產訂單，還會有其他領域的成果。至於赴美與僑胞餐敘，傳餐券價格飆漲，韓國瑜說，已向接待單位反映，盼降低價格。

韓國瑜上午出席高市青海陸橋通車剪綵儀式，再被問到選總統的議題，他不願多談的說，「今天是拆陸橋，不要談總統大選。」對於港澳、大陸行的安排，他說，行程已大致安排好，就照表、照主辦單位的接待，一站一站的去拜訪。

韓國瑜說，有信心港澳、大陸行會簽到幾個訂單，且不光是水果方面，還會跨足其他領域；但暫不透露有何領域，表示到時候會再跟大家報告。

至於會否和特首見面，他強調所有安排均尊重在地，因如在高雄宣布太多，到時萬一沒有達成或計畫改變的話，「好像我們在吹牛一樣，這樣變得沒有意思了」，尊重所有接待單位的安排。

外界揣測總統蔡英文提早出訪，有與韓國瑜互別苗頭的意味，韓國瑜說，各有各的需要，「她可能拚外交，對我來講我是拚外銷」，怎樣把高雄農漁產品趕快賣出去，讓農漁民和所有相關行業能過個好日子、賺到更多的錢，這是他主要目的。

與美國僑胞餐敘，傳餐券已飆漲至2千美元天價，韓國瑜說，他已透過副市長葉匡時，跟美國相關接待單位反映過，希望一切回歸最簡樸，「最好能像我們高雄一樣，一碗滷肉飯、一瓶礦泉水，大家坐在地上，好好聊聊天。」

但他說，為了安全問題，接待單位可能希望能在飯店舉辦，在飯店是為了維安，因此還是要尊重接待單位；至於參加費用太貴的話，「我們也希望降低價格，不希望變成奢華之行，希望能真正跟僑胞聊聊天、大家交換意見，盼價格不要太貴」。