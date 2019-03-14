【即時短評】農委會不了解網路世界或居心叵測？

2019-03-14 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲。本報資料照片 分享 facebook

農委會開標案養網軍，企圖操縱輿論帶風向，用政府資源複製「三星寫手門」模式。原本該是開大門走大路的政府機關，竟走偏門想透過網路論壇操控輿論，看來民進黨想祭刑罰製造輿論寒蟬效應不夠，黑手還要伸入你我大腦。

2013年三星為手機商業利益，疑聘寫手假裝是網友分享使用心得，企圖影響網路輿論，遭公平會裁罰千萬元。農委會竟然沒看到教訓，也想花錢養網軍帶風向，用的還是你我繳的納稅錢。

過去國民黨一黨獨大的時代，民進黨力推黨政軍退出媒體，為了就是讓輿論在沒有政府干預的情況下，讓民眾有自由思辨的空間。沒想到，現在民進黨政權一把抓，先是想用刑罰來打擊假新聞，現在竟然想用網路寫手影響輿論，難道要搞網路戒嚴?

更諷刺的是，蔡總統日前接受日媒專訪，特別提到台日要合作力抗對岸的假訊息攻擊，但蔡政府發言系統過去一堆先否認最後卻成真的「假消息」，未來要如何保證政府養人帶風向，一定不會出現假訊息？且論壇發言都為匿名，寫手貼文根本難辨識真偽，一旦與其他鄉民擦槍走火，農委會有能力善後？

其實，如果政府的政策方向正確，又何須在這種匿名論壇發言意圖操控輿論？又何須花錢買寫手?同樣也能獲得正義網民在網路自發性，為政府政策辯護，網路上種種沒有根據的假訊息，自然不攻自破。農委會官員是真的不了解網路世界還是居心叵測？