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政府若養網軍 學者：瓜田李下、形象大扣分

2019-03-14 12:39聯合報 記者林麗玉╱即時報導

農委會今年度編列1450萬元預算招標廠商，加強農業訊息因應，不過標案內容遭質疑，疑似要養網軍「帶風向」。文化大學廣告系主任鈕則勳認為，政府面對施政的負面評論，若有誤解，應去正面澄清，若是花公帑養小編在論壇，對不利言論帶風向，可能就超出比例原則，一旦被質疑花公帑養網軍，對政府形象也一定大扣分。

鈕則勳表示，對於施政的不利聲音，若是人家講錯，政府就應去澄清，但不應該是養人在論壇，以非廣告方式回應。尤其若目標對象是比較容易說服的農民，某種程度上也不道德。

鈕也提到，回應假訊息、搞網紅，這些都只是戰術，並非戰略。政府施政應去強調政策戰略的宏觀，而不是一天到晚搞戰術，搞網紅、搞直播。若搞戰術花這麼多錢，會被民眾質疑政府不務正業，甚至是不是對政策心虛？他說，政府應滿足民眾需求如努力拚經濟，才是民眾需要的接地氣，拉高執政的層次格局及視野，才不會都在枝微末節纏鬥，沒有好結果。

文化大學大傳系教授方蘭生也表示，政府若意圖要在網路論壇帶風向，不管用意是為澄清假訊息， 還是會將自己搞成瓜田李下。他提到，政府角色是要為民眾服務，甚至管制置入性行銷，但若政府自己變成爭議角色，就不是很恰當，農委會應該要跟社會講明清楚。

方表示，蔡政府要杜絕假訊息的方向正確，不過要依法作為，不是政府自己講什麼，就是什麽，搞個不清不楚的標案，會讓社會輿論質疑，那誰來管政府？

農委會標案內容。圖／立委曾銘宗辦公室提供
農委會標案內容。圖／立委曾銘宗辦公室提供
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