農委會養網軍帶風向？網路幕僚：已犯網路世界大忌

2019-03-14 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



農委會被指疑似透過標案招募網軍，透過寫手在PTT、Dcard、Mobile01等網路論壇平台，對事涉農委會相關議題言論適時澄清。有政府單位幕僚就直言，由於網路論壇難以辨識發文者真實身份，這標案就是意圖要養網軍「帶風向」，在網路世界會犯大忌。

不具名幕僚表示，以PTT為例，PTT屬網路論壇不該做商業行為，政府若要打擊假消息，應在官方訊息平台，例如以懶人包方式澄清，但不應在網路看板、論壇，以養網軍帶風向方式操控輿論。他直言，這就是政治網路操作的一條紅線，觸及帶風向就是犯大忌，當然會被質疑養網軍，引發負面觀感，更不宜拿公帑養一群人（網軍）在社群平台帶風向操作。

另名不具名網路幕僚也提到，先前就有人懷疑買PTT帳號，一些舊帳號過去發文多無關政治，現在發文竟都與政治有關。他依個人觀察分析，當政治人物操作PTT等網路論壇變成常態，效益只會越來越低。他舉例，儘管蔡英文總統從嗆習近平開始，網路聲勢就越來越好，但網路聲量好，民調卻沒有回升，「當養網軍帶風向變成常態，就會變得沒有用」。

政壇中較早經營網路的北市長柯文哲曾坦言，他有一群自發性的網路義勇軍。負責柯網路經營的市府發言人柯昱安表示，目前柯市長的臉書粉絲團有好幾個，最大會員數已破5萬人。