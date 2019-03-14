蘇貞昌反毒找4部長報告 行政院要「痛打」毒品

2019-03-14 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院今堪稱治安日，除了反毒專案會議，院會還接連通過聚眾鬥毆與兒虐議題相關修法。行政院發言人Kolas Yotaka指出，行政院對毒品立場就是「痛打」，今天會議由院長蘇貞昌親自主持，並找來內政部、國防部、教育部等部長親自報告，預計2周後提出具體作法。

蘇貞昌日前在立法院總質詢中指出，防毒要從軍人、學校下手。他將召集各部會討論，除了要斷絕校園附近的賭品販賣管道，並會要求教育部責成學校，嚴格截斷學生同儕之間的誘引、藥頭的使用、利用，或者是學生集會派對使用毒品，也會要求責成導師去發覺學生異狀。

Kolas指出，今天反毒專案會議由蘇貞昌在上午8時30分親自召集，共有5項報告，包含衛福部提出美沙冬戒癮治療，台高檢報告緝毒工作概況與策進、國防部提出軍中尿篩和反毒現況，教育部則是說明尿篩和校園毒品防制概況，內政部統整緝毒現況與困境。

蘇貞昌會中強調，毒品是萬惡之源，因此邀請各部會進行跨部會討論，希望部會溝通相對順暢，有任何問題都可以部長對部長、次長對次長溝通，院長也可協調。他說，因為政府是一個團隊，由院長制定反毒目標，再由主政機關找出方法解決問題，若議題涉及其他部會，也得要主動找其他部會溝通。Kolas則強調，政院對毒品立場就是「痛打」。