傳騰訊、優酷循愛奇藝模式來台 民進黨團要求不能落地

2019-03-14 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



大陸影音串流平台業（OTT）傳出將在今年5月，挾帶大筆資金揮軍攻台，包括騰訊、優酷、芒果TV等都將要在台灣「落地」。民進黨立院黨團書記長鄭運鵬表示，這些中國的OTT 業者，依法不能落地就是不能落地，政府必須要有明確規範，不能鑽漏洞先走網際網路方式，對台灣業者太不公平。

民進黨團今召開記者會。鄭表示，騰訊、優酷等平台的影音內容屬文化部管轄，不過中國內容非兩岸人民關係條例的正面列舉項目。他舉前兩年中國愛奇藝申請落地為例，最後遭投審會駁回，但目前愛奇藝是採代理商形式進入台灣，儘管愛奇藝、騰訊、優酷本身在台灣非屬合法媒體，但現在許多家戶的電視遙控器、機上盒，都已經有愛奇藝可以選擇，消費者根本無法判斷是否合法？

鄭擔心，未來台灣的電視遙控器會不會充斥中國的OTT平台，對於這些中國不怕賠錢的平台業者，該如何管理？他認為，「不是開放競爭就會進步」，全世界對於媒體開放都有管理機制，連韓國都有開放片數的限制，但就是台灣沒有。

鄭也舉愛奇藝為例，目前兒童選項內容都是採簡體字，也都用「早上好」等中國用語，這些平台並沒有符合台灣各種法規的要求，雖這不是廣電三法管理的項目，文化部不可能核准， NCC（國家通訊傳播委員會）也需要拿出辦法。