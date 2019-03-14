網紅政府再進化 立委質疑農委會招標聘「網軍」

2019-03-14 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



網紅政府再進化？農委會為「加強農業訊息因應」，今年編列1450萬元預算對外招標，以每月4萬元以上薪資，招募至少四人進行「加強農業訊息因應對策計畫」。立委曾銘宗質疑，農委會根本是用納稅人的錢，買網軍來為政府擦脂抹粉，監察院、地檢署應介入調查適法性；農委會表示，會依照法律規範進行，在社群網站上的澄清，都會明顯標示是「農委會」。

農委會表示，這份採購案內容包含錯假訊息查證、協助業務單位正確新聞訊息撰寫潤稿，以及圖片及影音素材製作或刊登廣告等工作項目，主要在提升政府部門回應假訊息事件的時效與能量。若在農業議題討論的各種社群管道，發現事涉農委會的相關言論或議題，把澄清資訊貼在社群平台；採購案執行內容均將揭露機關名稱，並非所謂的網軍操作。

曾銘宗辦公室表示，農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，已在今年2月25日開標，將於4月1日決標。該案共編列1450萬元預算，外包招募主編、內容編輯、美術編輯、影音各一人，人員月薪不得少於4萬元，另有加班、出差費、勞健保及1.5個月以上年終獎金。

根據標案內容的服務建議書，小組成員除了輿情處理、素材製作、回應建議、新聞稿撰寫外，還要製作圖卡、懶人包等，須有社群經營及網站小編思維，還要能提供議題溝通建議、政策行銷主題方案諮詢，並評估宣導成果與建議。

服務建議書也載明，議題企畫與操作、素材製作及廣告投放的經費，不得低於預算金額65％。其中較有爭議的是，工作內容除了在一般入口網站、關鍵字置入外，也要應用在非廣告形式的宣傳，如在PTT、Dcard、 Mobile01、網紅、部落客、YouTuber等，「只要事涉本會相關言論或議題，須適時澄清」。

曾銘宗說，他在政府機關服務將近30年，沒看過這麼誇張的標案。政府政策本來就應該可受批評、被討論，政府機關不能理性說服社會大眾，竟然一年花1450萬公帑養網軍，在社群網路上維護政府形象，為政府擦脂抹粉，「實在很敢」。

根據預算法62條之1，為了維護行政中立、新聞自由和人民權益，政府機關、公營事業、政府捐助基金及轉投資五成以上的單位，編列預算辦理政策宣導要明確標示為「廣告」，且要揭示辦理或贊助機關、單位名稱，不得以置入性行銷方式進行。

曾銘宗表示，政府機關花錢操作PTT、Dcard等網路社群輿論，上面的留言與澄清，「要如何判定是網友個人發言？還是農委會買的網軍？」

曾銘宗說，若承包商、網軍針對特定對象做人身攻擊，有公然侮辱、毀謗等失序失控行為，農委會如何負起責任、如何監督，執行成效又要怎麼驗收，總價1450萬元又是怎麼評估來的。