親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選第二波
2020誰來選總統
砂石漲衝擊建設
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

網紅政府再進化 立委質疑農委會招標聘「網軍」

2019-03-14 12:06聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

網紅政府再進化？農委會為「加強農業訊息因應」，今年編列1450萬元預算對外招標，以每月4萬元以上薪資，招募至少四人進行「加強農業訊息因應對策計畫」。立委曾銘宗質疑，農委會根本是用納稅人的錢，買網軍來為政府擦脂抹粉，監察院、地檢署應介入調查適法性；農委會表示，會依照法律規範進行，在社群網站上的澄清，都會明顯標示是「農委會」。

農委會表示，這份採購案內容包含錯假訊息查證、協助業務單位正確新聞訊息撰寫潤稿，以及圖片及影音素材製作或刊登廣告等工作項目，主要在提升政府部門回應假訊息事件的時效與能量。若在農業議題討論的各種社群管道，發現事涉農委會的相關言論或議題，把澄清資訊貼在社群平台；採購案執行內容均將揭露機關名稱，並非所謂的網軍操作。

曾銘宗辦公室表示，農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，已在今年2月25日開標，將於4月1日決標。該案共編列1450萬元預算，外包招募主編、內容編輯、美術編輯、影音各一人，人員月薪不得少於4萬元，另有加班、出差費、勞健保及1.5個月以上年終獎金。

根據標案內容的服務建議書，小組成員除了輿情處理、素材製作、回應建議、新聞稿撰寫外，還要製作圖卡、懶人包等，須有社群經營及網站小編思維，還要能提供議題溝通建議、政策行銷主題方案諮詢，並評估宣導成果與建議。

服務建議書也載明，議題企畫與操作、素材製作及廣告投放的經費，不得低於預算金額65％。其中較有爭議的是，工作內容除了在一般入口網站、關鍵字置入外，也要應用在非廣告形式的宣傳，如在PTT、Dcard、 Mobile01、網紅、部落客、YouTuber等，「只要事涉本會相關言論或議題，須適時澄清」。

曾銘宗說，他在政府機關服務將近30年，沒看過這麼誇張的標案。政府政策本來就應該可受批評、被討論，政府機關不能理性說服社會大眾，竟然一年花1450萬公帑養網軍，在社群網路上維護政府形象，為政府擦脂抹粉，「實在很敢」。

根據預算法62條之1，為了維護行政中立、新聞自由和人民權益，政府機關、公營事業、政府捐助基金及轉投資五成以上的單位，編列預算辦理政策宣導要明確標示為「廣告」，且要揭示辦理或贊助機關、單位名稱，不得以置入性行銷方式進行。

曾銘宗表示，政府機關花錢操作PTT、Dcard等網路社群輿論，上面的留言與澄清，「要如何判定是網友個人發言？還是農委會買的網軍？」

曾銘宗說，若承包商、網軍針對特定對象做人身攻擊，有公然侮辱、毀謗等失序失控行為，農委會如何負起責任、如何監督，執行成效又要怎麼驗收，總價1450萬元又是怎麼評估來的。

此外，曾銘宗指出，一般公家機關開標招聘人員，通常比照高普考資格福利，或國科會助理待遇，「月薪不得少於4萬元，又是依據什麼標準？」他認為，這樣的標案是否有規避預算法的規定，監察院、地檢署都應該介入調查。

立委曾銘宗辦公室提供農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應...
立委曾銘宗辦公室提供農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，質疑政府用公帑開標案買網軍。圖／曾銘宗提供
分享
立委曾銘宗辦公室提供農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應...
立委曾銘宗辦公室提供農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，質疑政府用公帑開標案買網軍。圖／曾銘宗提供
分享
立委曾銘宗認為，政府的政策應該可受公評。記者彭宣雅／攝影
立委曾銘宗認為，政府的政策應該可受公評。記者彭宣雅／攝影
分享
立委曾銘宗辦公室提供農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應...
立委曾銘宗辦公室提供農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，質疑政府用公帑開標案買網軍。圖／曾銘宗提供
分享
立委曾銘宗辦公室提供農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應...
立委曾銘宗辦公室提供農委會標案標號1080221Y的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，質疑政府用公帑開標案買網軍。圖／曾銘宗提供
分享

農委會廣告網紅
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

韓國瑜不選就能吸到藍選票？柯文哲：每人有每人講法

2019-03-14 12:17

韓粉威脅主持人？王鴻薇：應揪出反串「假韓粉」

2019-03-14 12:17

傳騰訊、優酷循愛奇藝模式來台 民進黨團要求不能落地

2019-03-14 12:17

薩國暫緩取消台薩FTA 外交部：樂見

2019-03-14 11:56

影／拚經濟！馬英九呼應韓國瑜 啟動自貿區

2019-03-14 11:55

團體呼籲撤反同專法草案 提案的賴士葆：謝謝指教

2019-03-14 11:46

吳敦義輔選謝龍介 柚農批民進黨扭曲謝龍介賤賣文旦

2019-03-14 11:43

騰訊來台搶市 綠委要NCC嚴查

2019-03-14 11:42

兒少法修法 托嬰中心應裝監視器、虐童師將被建檔

2019-03-14 11:36

兄弟跑不掉！3人鬥毆就是聚眾 助勢就要罰8萬

2019-03-14 11:34

徵召李明璇選竹市立委？呂學樟：昨天是「第一類接觸」

2019-03-14 11:21

拆中火1至2部機組？盧秀燕要蔡總統表態

2019-03-14 11:18

【重磅快評】這樣的資金匯回專法圖利了誰？

2019-03-14 10:37

蘇貞昌批自經區他沒過 馬英九：主要是民進黨反對

2019-03-14 10:04

賴清德批枉費當總統 馬英九：就是當過所以我知道

2019-03-14 09:53

騰訊等OTT傳要入台 卓榮泰：會左右台灣人心

2019-03-14 09:23

韓國瑜倚天一出誰爭鋒？政壇拚命掉書袋 誰是最瞎金句

2019-03-14 08:00

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02

自經區四個不可行？朱立倫：蘇揆是輸家的答覆

2019-03-14 00:45

設自經區？ 蘇貞昌：藍為選舉亂開支票

2019-03-14 00:40

拱韓參選聲不斷 藍中常會力挺設自經區

2019-03-14 00:35

孫大千、李明璇攻北市綠票倉 藍：第2選區辦初選

2019-03-14 00:12

美國之音專訪 林右昌談兩岸情勢

2019-03-14 00:10

黃光芹被嗆 韓國瑜籲支持者理性

2019-03-13 23:30

某些韓粉嗆黃光芹 潘恒旭籲韓粉：一定要理性

2019-03-13 22:45

基隆市長林右昌訪美 與國務院官員談美台關係

2019-03-13 22:39

羅智強：支持黃光芹提告 警方速查恐嚇網友真實身份

2019-03-13 21:46

布局2020 羅文嘉：不鼓勵現任議員參選立委

2019-03-13 21:08

謝長廷：台灣公投等於大動作再次傷害福島

2019-03-13 19:15

什麼是Super TaiRa？蔡英文分享世界第一技術

2019-03-13 18:58

國民黨將於立院提自經區 蘇揆：選舉到了騙選票

2019-03-13 18:48

影／艱困選區與第三勢力合作？卓榮泰：保持合作可能性

2019-03-13 18:10

韓國瑜粉絲揚言傷害她兒子 黃光芹：韓應好好規範群眾

2019-03-13 17:57

立院《災防法》初審通過 假消息致人於死處無期徒刑

2019-03-13 17:53

影／補選拚統獨 綠猛打恐中牌 學者：辣台妹不管用

2019-03-13 17:46

「敢動我孩子試試」 黃光芹赴警分局告3網友

2019-03-13 17:41

黃光芹遭韓粉攻擊 韓國瑜籲理性拜託「愛與包容」

2019-03-13 17:36

孫大千挑戰北市艱困選區 柯粉：柯Ｐ沒派人就投他了

2019-03-13 17:03

賴清德累了！誤稱謝龍介選市長

2019-03-13 16:54
看更多

熱門文章

孫大千挑戰北市艱困選區 柯粉：柯Ｐ沒派人就投他了

2019-03-13 17:03

鎖定北漂最正女主持人李明璇選立委 挑戰北市深綠票倉

2019-03-13 14:24

「也沒見過韓冰」韓冰魅力擠爆夜市 余天：攤商在抱怨

2019-03-14 08:40

直播／韓冰代父輔選！人還未到 人潮擠爆三和夜市

2019-03-13 19:12

韓冰人氣旺10公尺走半小時 陪鄭世維掃街擠爆夜市

2019-03-13 21:24

孫大千宣布爭取參選北市立委 說是韓國瑜的建議

2019-03-13 14:02

傘兵搖籃屏東大武營區再見了 9月清空走人

2019-03-13 12:25

黃光芹公布威脅簡訊 網友：看韓粉如何把韓推下神壇

2019-03-13 13:55

「敢動我孩子試試」 黃光芹赴警分局告3網友

2019-03-13 17:41

花2500億元向美軍購 孫大千：美國到底支持台灣什麼？

2019-03-14 08:37

不認綠選輸台遭併吞 賴清德嗆馬英九「枉當過總統」

2019-03-13 15:31

韓冰陪掃街卻快閃 鄭世維臉書直播致歉

2019-03-13 21:40

黃光芹批韓粉霸凌未報案 韓國瑜呼籲理性

2019-03-13 15:43

孫大千選大同士林立委 韓冰、許淑華留言「翻轉大同」

2019-03-13 16:37

韓國瑜倚天一出誰爭鋒？政壇拚命掉書袋 誰是最瞎金句

2019-03-14 08:00

韓國瑜也玩套路？收禮小心機 「禿子」海放柯文哲...

2019-03-14 09:00

韓冰昨輔選引暴動 鄭世維再道歉：盼拉抬地方能見度

2019-03-14 10:39

他爆韓國瑜「嫌小不怕大」個性 魯蛇翻身選總統是唯一機會

2019-03-13 13:12

孫大千參選祝福留言湧入 網友驚：是韓冰！

2019-03-13 16:22

陪韓冰三重掃街 李四川自嘲「連我都變很紅」

2019-03-13 21:26

謝長廷：台灣公投等於大動作再次傷害福島

2019-03-13 19:15

【重磅快評】林佳龍做對事了，但才起步

2019-03-13 14:12

新聞眼／一場選舉，到底誰四面楚歌？

2019-03-14 00:00

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

2019-03-13 16:09

砂石飆漲公共工程頻流標 消失的砂石供應量哪去了？

2019-03-14 00:51

韓國瑜不選總統謝龍介選立委就危險？謝：關我什麼事

2019-03-13 19:57

韓王配？王金平：不會當副手 參選2020總統到底

2019-03-14 09:37

韓國瑜蓋捷運青年宅 高雄首件「公辦都更案」拍板

2019-03-14 08:05

【即時短評】徵召韓國瑜拚政權 為國、為黨、為個人？

2019-03-13 12:15

黃光芹遭韓粉攻擊 韓國瑜籲理性拜託「愛與包容」

2019-03-13 17:36

羅智強：支持黃光芹提告 警方速查恐嚇網友真實身份

2019-03-13 21:46

某些韓粉嗆黃光芹 潘恒旭籲韓粉：一定要理性

2019-03-13 22:45

韓國瑜粉絲揚言傷害她兒子 黃光芹：韓應好好規範群眾

2019-03-13 17:57

代父輔選 韓冰旋風10公尺走了半小時

2019-03-14 00:18

蔡正元的國民黨重啟執政「夢幻組合」太夢幻！

2019-03-13 16:52

三重輔選比人氣 台灣女兒尬國民女兒

2019-03-13 14:27

代父拜票 余天兩女力抗「國民女兒」韓冰

2019-03-14 00:21

侯友宜推三環六線 任內拚環狀、萬大二期實質動工

2019-03-13 16:05

聲援黃光芹嗆韓粉 王鴻薇：韓國瑜需朋友不是對立者

2019-03-13 14:43

韓冰陪鄭世維掃街 民眾與媒體擠爆夜市

2019-03-13 21:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top