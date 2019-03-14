薩國暫緩取消台薩FTA 外交部：樂見

2019-03-14 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部發言人李憲章。記者徐偉真／攝影 分享 facebook

薩爾瓦多最高法院13日裁定，薩國政府應暫緩執行終止薩國和我國的自由貿易協定，外交部今天表示，樂見本案目前發展方向，但尊重薩國司法程序，會持續關注後續發展。

薩爾瓦多與我國去年8月斷交，去年12月薩國政府宣布將要取消與台灣在2007年就簽訂的自由貿易協定，薩國糖業商會因而向最高法院請求檢視此一取消令，主張取消令傷害糖業利益。

外交部發言人李憲章今天在外交部例行記者會上表示，台薩兩國從2007年5月簽署自由貿協定以來，對促進兩國互惠互利的實質經貿合作關係有很大幫助，這樣的合作機制很好，外交部樂見案件目前發展方向，不過尊重薩國司法程序，外交部將持續關注案件後續發展。

而薩國上個月舉行總統選舉，由布克雷（Nayib Bukele）勝出，他14日談到是否重新審視與中國大陸外交關係時表示尚未有最後決定；李憲章表示，布克雷這兩天的發言外交部都注意到了，他的同黨同僚之前有做過類似發言，外交部密切關注進展。

李憲章說，對於布克雷的發言，外交部感受到薩國還有很多我國友人在，他們很多人是我們經過多年外交關係培育出來的，外交部很珍惜也感謝這樣的友誼，會持續關注後續發展。