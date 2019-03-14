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影／拚經濟！馬英九呼應韓國瑜 啟動自貿區

2019-03-14 11:55聯合報 記者陳聖文╱即時報導

新北市三重立委補選投票倒數兩天，前總統馬英九今早陪同國民黨候選人鄭世維車隊掃街拜票。馬英九呼應高雄市長韓國瑜重啟自經區的呼聲，對於任內由於民進黨反對無法成立自經區感到遺憾，也建議應該正名為自貿區。

至於昨晚高雄市長韓國瑜女兒韓冰到三和夜市幫鄭世維輔選所造成的騷亂，鄭再次向受影響攤商道歉，也表示，透過韓冰的高人氣拉抬地方能見度，盼以這樣的氣勢衝高三重的經濟。

馬英九及周錫瑋今到鄭世維總部幫忙輔選，拉抬人氣。記者胡瑞玲／攝影
馬英九及周錫瑋今到鄭世維總部幫忙輔選，拉抬人氣。記者胡瑞玲／攝影
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韓國瑜韓冰
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