兒少法修法 托嬰中心應裝監視器、虐童師將被建檔

立法院預計18日要將《兒少法》修正草案送出委員會，有望在兒童節之前三讀。行政院會今也通過《兒少法》部分條文修正草案，將與立委提案併案審查，草案新增托嬰中心應裝監視器、訪視時顯有困難或其行方不明，可由警察機關報請檢察機關處理等，以加強處理效率。

衛福部指出，過去社工訪視過程發現有兒少行方不明或遭受危險，檢警公權力通常無法即時介入，成為兒虐保護漏洞。因此，這次修法將高風險處遇、緊急保護安置等條文都明定司法介入兒少保護調查程序機制，遇有危急狀態時就由警察機關報請檢察機關處理，加強兒保案件處遇效率。

為防堵不適任人員流竄，違反兒少法特定禁止行為者，將被建立至資料庫，供相關機關、法人、團體查閱；並明定進用工作人員或人員異動時都應先報請主管機關核准。另要求現職人員有法定不適任情形，應立即停止職務，違反者最重可以停辦或廢止設立許可。對於托嬰中心不當對待孩子，這次修法也授權中央主管機關訂定托嬰中心裝設監視器的管理規範。

這次修法也引進英國「6歲以下兒童死因回溯調查」制度，透過法務、警政、衛生、社工等專業團隊，找出可矯正的致死原因。

另外，為嚴懲對兒少不當行為，這次修法對虐兒全面加重開罰，兒少不當行為的罰鍰上限由現行5倍提高到10倍，包括供應酒、檳榔給兒少、對兒少做特定禁止行為、執行職務人員發現有兒保未立即通報，以及兒少機構對兒少不當行為，最重可處60萬元罰鍰。

只是《兒少法》早就在立法院審議，且版本高達40餘種，預計18日就要出委員會送到立法院會，政院版本是否來不及？行政院發言人Kolas則指出，虐童案是社會關注事件，先前為了不延遲修法，因此就提早請黨籍委員透過修正動議加入討論，是技術性加快，而今院會版本出爐，重點是代表政府對於防制虐童的決心。