兒少法修法 托嬰中心應裝監視器、虐童師將被建檔
立法院預計18日要將《兒少法》修正草案送出委員會，有望在兒童節之前三讀。行政院會今也通過《兒少法》部分條文修正草案，將與立委提案併案審查，草案新增托嬰中心應裝監視器、訪視時顯有困難或其行方不明，可由警察機關報請檢察機關處理等，以加強處理效率。
衛福部指出，過去社工訪視過程發現有兒少行方不明或遭受危險，檢警公權力通常無法即時介入，成為兒虐保護漏洞。因此，這次修法將高風險處遇、緊急保護安置等條文都明定司法介入兒少保護調查程序機制，遇有危急狀態時就由警察機關報請檢察機關處理，加強兒保案件處遇效率。
為防堵不適任人員流竄，違反兒少法特定禁止行為者，將被建立至資料庫，供相關機關、法人、團體查閱；並明定進用工作人員或人員異動時都應先報請主管機關核准。另要求現職人員有法定不適任情形，應立即停止職務，違反者最重可以停辦或廢止設立許可。對於托嬰中心不當對待孩子，這次修法也授權中央主管機關訂定托嬰中心裝設監視器的管理規範。
這次修法也引進英國「6歲以下兒童死因回溯調查」制度，透過法務、警政、衛生、社工等專業團隊，找出可矯正的致死原因。
另外，為嚴懲對兒少不當行為，這次修法對虐兒全面加重開罰，兒少不當行為的罰鍰上限由現行5倍提高到10倍，包括供應酒、檳榔給兒少、對兒少做特定禁止行為、執行職務人員發現有兒保未立即通報，以及兒少機構對兒少不當行為，最重可處60萬元罰鍰。
只是《兒少法》早就在立法院審議，且版本高達40餘種，預計18日就要出委員會送到立法院會，政院版本是否來不及？行政院發言人Kolas則指出，虐童案是社會關注事件，先前為了不延遲修法，因此就提早請黨籍委員透過修正動議加入討論，是技術性加快，而今院會版本出爐，重點是代表政府對於防制虐童的決心。
民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，尊重委員會審查權，若能在兒童節完成三讀當然很好；行政院的《兒少法》修正草案基本上和立委多數共識的方向相同，因此應該可以在政院版送入立法院後逕付二讀併案處理。另外，管碧玲指出，處理兒虐問題，不只《兒少法》，還有《刑法》、《家庭教育法》與《教師法》等法案要同步修正，民進黨將盡最大努力，在母親節前夕完成修法。
留言