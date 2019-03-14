兄弟跑不掉！3人鬥毆就是聚眾 助勢就要罰8萬

2019-03-14 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過刑法第149、150條修正草案，將聚眾鬥毆定義明確化，3人鬥毆就是聚眾。圖/本報系資料照片 分享 facebook

為了降低聚眾鬥毆敗壞治安，行政院會今通過刑法第149、150條修正草案，將聚眾鬥毆定義明確化，3人鬥毆就是聚眾，為了快速壓制，將警方舉牌警告縮短為2次，刑度雖然未調整，但意圖鬥毆的助勢者罰金大幅提高到8萬元，加入鬥毆的助勢者罰10萬，取代原先的300元罰金。

去年底至今聚眾鬥毆頻傳，但原法對於聚眾鬥毆的認定太過嚴苛，導致現實生活中透過社群通訊軟體，如LINE、微信等進行串連集結，或多數人偶然自動集結，譬如在廟會或KTV酒後打群架等等均不構成聚眾鬥毆，甚至兄弟打架喬一喬就變傷害罪且還是告訴乃論，警方無可奈何，遏阻力不足，以致案件量逐年攀升，因此內政部攜手法務部修法將聚眾鬥毆明確化並提升罰則。

對於聚眾鬥毆定義，草案明定在公共場合聚集3人以上意圖強暴脅迫，換句話說，3人鬥毆就是聚眾鬥毆，並將過去警方舉牌3次警告降低為2次，要加快警方的壓制效果。

刑度雖然沒有改變，但罰金部分大幅提升，在場助勢者處6月以下有期徒刑、拘役或8萬元以下罰金；聚眾鬥毆的助勢者，首謀及下手實施強暴脅迫者，處6月以上5年以下有期徒刑，加入鬥毆的助勢者則可以開罰10萬元，比起過去300元以下罰金大幅增加。

草案也參考瑞士刑法，如果聚眾鬥毆者自動或受該管公務員制止命令就當場收手，助陣者不罰，打架的則可以減輕其刑，以快速結束鬥毆場面為主。