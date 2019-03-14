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拆中火1至2部機組？盧秀燕要蔡總統表態

2019-03-14 11:18聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市盧秀燕近日針對中火機組、總統交管的發言引發熱議，盧秀燕今在臉書發文表示，「必須把話說得很重，如果話不重，中央會重視？」，她強調「一定配合總統進出台中的交管需求」，但也拜託總統回應台中市民要求拆除中火1-2部機組的心聲。

盧秀燕今出席行政院會，再次向中央提出中火4號機組除役的請求，呼籲中央重視中台灣民眾的健康與民意，在全國有6部新的發電機組上線，讓中火1部機組退場。行政院長蘇貞昌未正面回應。

盧秀燕上任後鎖定空汙議題，向中央要求拆除中火4號機組，先後在行政院會多次發言，經濟部長沈榮津因此到市府，親自與盧秀燕協商。前天盧秀燕談到總統大選議題時，提到執政黨候選人要展現誠意拆機組，否則「交管不那麼配合」，引發網友爭論，市府已澄清是比喻。

盧秀燕今上午11點在臉書發言，回應「總統交管不配合」的發言爭議。盧秀燕說，「燕子向蔡總統喊話：希望中央正視地方意見，至少拆除中火一至二部燃煤機組，以此作為改善中部空汙的第一步！為了台中市民，燕子必須把話說得很重，如果話不重，中央會重視？會理解我們的心情嗎？」

盧秀燕說，「總統來台中市，我們一定配合總統進出台中的交管需求；但是也拜託總統，請瞭解台中市民的痛苦，所以麻煩總統積極回應台中市民要求拆除部分燃煤機組，確實改善空汙的心聲。」

盧秀燕表示，她與行政院、經濟部等單位多次磋商，希望減少中火機組降低空汙，去年迄今全國有6部新的發電機組上線，要求拆除中火部分機組並不過分，但「很無奈，中央似乎以拖待變，甚至一意孤行」。

盧秀燕說，「中央可杯葛燕子改善台中空污的施政；但是不應該拿中部人的健康陪葬」，她要求蔡總統公開表態「支持先拆除中火一至二部機組」，展現改善中部空汙的決心。

台中市長盧秀燕今出席行政院會，再次表達「拆除中火部分機組」的請求。行政院長蘇貞昌...
台中市長盧秀燕今出席行政院會，再次表達「拆除中火部分機組」的請求。行政院長蘇貞昌未正面回應。圖／台中市新聞局提供
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台中市長盧秀燕今出席行政院會，再次表達「拆除中火部分機組」的請求。行政院長蘇貞昌...
台中市長盧秀燕今出席行政院會，再次表達「拆除中火部分機組」的請求。行政院長蘇貞昌未正面回應。圖／台中市新聞局提供
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盧秀燕台中市行政院
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