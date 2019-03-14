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【重磅快評】這樣的資金匯回專法圖利了誰

2019-03-14 10:37聯合報 記者主筆室╱即時報導

行政院長蘇貞昌日前在立法院表示，為吸引海外台商回台投資，投入5+2產業之外，包括高附加價值產品、關鍵零組件相關產業等六大區塊，政府都很歡迎。蔡政府此時對海外台商大開減稅支票，毫無疑問是選舉考量，錢放海外的富人受惠，卻虧待在台灣乖乖繳稅的納稅人。          

最低稅負制規定，海外所得的稅率20%，但財政部研議的「海外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，給予回台投資一般產業或特定產業不同的租稅優惠。根據目前曝光的版本，投資一般產業第一年享8%的優惠稅率，第二年稅率10%；若投資特定產業，稅率將減半為4%、5%。                                                

首先要釐清的是，政府目前需不需要透過減稅「鼓勵」海外資金匯回。在被形容為全球版肥咖條款的共同申報準則（CRS）上路後，許多錢藏海外的台商面臨追稅壓力，然而，在一百多個加入CRS的國家中，台灣卻因為外交因素被排除在外，成了CRS的破口，台灣成了台商尋求匯回資金的目的地。                                

此外，中央銀行之前在「國人海外資金匯回與實施租稅特赦之問題」的報告中提到，國內資金充沛，租稅負擔並非民間投資不振主因。也就是說，國內其實不缺資金，就算缺資金，政府不祭出減稅優惠，在美中貿易戰與CRS的雙重壓力下，台商也有意願匯回資金。      

政府名為鼓勵台商回台投資，實則幫富人大減稅，稅率從20%一口氣大降為最低4%。不僅如此，政府還擔心優惠條件不夠好，把適用範圍從5+2產業擴大到六大區塊，幾乎人人有獎。                    

在蘇揆揭示的六大區塊中，其中一項是「國家重要產業相關」，這可說是其中的「霸王條款」。當經濟部在審核適用對象時，試問，有哪一項產業不是「國家重要產業相關」？                          

財政部原本去年要提出長照等扣除額檢討的稅改方案，財長蘇建榮卻以稅基嚴重流失為由宣布暫緩，對攸關庶民權益的稅改從長計議，對富人減稅卻是急如星火，這樣的大小眼是否公平。          

再者，外傳台商海外資金高達10兆元，目前無法判斷多少資金會因此匯回，但當政府以大減稅鼓勵海外資金匯回時，等於變相懲罰那些一直以來乖乖繳稅、未錢藏海外的內資，這又是另一個大小眼。    

政府有責任促進民間投資、帶動經濟成長，但政策工具須通盤評估，如果財經部會官員願意把批判藍營所提自由經濟示範區的一半精力，用來研議海外資金匯回專法，或許能讓這部法律更公平、合理、接地氣。

台灣成了台商尋求匯回資金的目的地。本報資料照片
台灣成了台商尋求匯回資金的目的地。本報資料照片
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