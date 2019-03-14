未表態支持王金平 郁慕明：黨內團結月亮也會變太陽

2019-03-14 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



新黨主席郁慕明今天拜訪國民黨立委王金平，被問及是否支持王金平選總統，郁慕明沒有明確表態。他僅表示，「這是國民黨的家務事，我們不介入」，指新黨期待是真正為台灣未來發展考慮的人選，要有膽試、魄力和主張。

由於郁慕明曾指新黨在2020不排除跟國民黨合作，今天是否有跟王金平討論出共識？郁慕明說，這不需要討論，他們的重點也不是選總統，而是憂心兩岸的衝撞。他表示，王金平最近的發言，都特別強調兩岸間有很多方式處理，九二共識有很多名稱、說法，所以他們在想要怎麼去化解蔡政府帶來的對撞、衝突以及惡化的形勢。

新黨是否不排除自提總統候選人？郁慕明表示，這當然需要新黨全委會做決定，他相信不只是總統，新黨還有政黨發展問題，對於政策方面是他們最在意的。

如果沒有自提，會支持王金平選總統嗎？郁慕明說，這是國民黨的家務事，王金平首先要在國民黨內部盡力努力，他們對藍營的團結，期待是的真正為台灣未來發展考慮的人選，而且要有膽試、魄力、主張，這個主張是可以跟新黨一起商討的。