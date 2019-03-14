未表態支持王金平 郁慕明：黨內團結月亮也會變太陽
新黨主席郁慕明今天拜訪國民黨立委王金平，被問及是否支持王金平選總統，郁慕明沒有明確表態。他僅表示，「這是國民黨的家務事，我們不介入」，指新黨期待是真正為台灣未來發展考慮的人選，要有膽試、魄力和主張。
由於郁慕明曾指新黨在2020不排除跟國民黨合作，今天是否有跟王金平討論出共識？郁慕明說，這不需要討論，他們的重點也不是選總統，而是憂心兩岸的衝撞。他表示，王金平最近的發言，都特別強調兩岸間有很多方式處理，九二共識有很多名稱、說法，所以他們在想要怎麼去化解蔡政府帶來的對撞、衝突以及惡化的形勢。
新黨是否不排除自提總統候選人？郁慕明表示，這當然需要新黨全委會做決定，他相信不只是總統，新黨還有政黨發展問題，對於政策方面是他們最在意的。
如果沒有自提，會支持王金平選總統嗎？郁慕明說，這是國民黨的家務事，王金平首先要在國民黨內部盡力努力，他們對藍營的團結，期待是的真正為台灣未來發展考慮的人選，而且要有膽試、魄力、主張，這個主張是可以跟新黨一起商討的。
郁慕明強調，對於國民黨，在他的的份際上，尊重每個人，也期待每個人跟他們有些共同主張。他也說，國民黨很多人想出來選舉，這是競爭不是鬥爭，每個人拉自己的派系、支持者，這是求勝的一定的過程，藍營現在很多人在擔心有幾個太陽，那都自己嚇自己，有什麼太陽？最後出來就一個太陽，只要大家真正團結，還怕不是太陽嗎？月亮也會變太陽。
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